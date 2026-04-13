Po brutalnem napadu na šolskega hišnika v Novem mestu policija sporočila nove podrobnosti glede mladoletnikov

Po odmevnem sobotnem incidentu pred Osnovno šolo Drska v Novem mestu, v katerem je bil poškodovan šolski hišnik, so s Policijske uprave Novo mesto sporočili nove podrobnosti. Policisti so kmalu po dogodku v širši okolici izsledili štiri mladoletne osumljence, ki naj bi bili povezani z nasilnim napadom.

Po do zdaj znanih informacijah se je dogodek zgodil 11. aprila nekaj po 19. uri, ko je hišnik zaključil z delom in nameraval zakleniti šolske prostore. V notranjosti objekta je naletel na mladoletnika, ki se je vozil z električnim skirojem, v okolici šole pa se je zadrževala večja skupina mladih. Ko jih je opozoril, naj zapustijo prostore, se je del skupine odzval z nasiljem. Napadalci so hišnika podrli na tla ter ga začeli brcati. Po prvih podatkih je utrpel več udarcev in odrgnin, zaradi česar je potreboval zdravniško pomoč. Po prihodu policije so se udeleženci razbežali.

Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/delo

Pri enem izmed osumljencev zasegli prepovedano drogo

Policisti so bili o dogodku obveščeni ob 19.30 in so takoj začeli izvajati aktivnosti za izsleditev storilcev. V širši okolici Ulice Slavka Gruma so kmalu izsledili štiri mladoletnike, ki ustrezajo opisu osumljencev. Vsem so odvzeli prostost in jih privedli na policijsko postajo, kjer so z njimi izvedli nadaljnje postopke. O njihovem ravnanju so bili obveščeni starši, ki so jih po končanem postopku prevzeli. Med postopkom so policisti pri enem izmed osumljencev našli prepovedano drogo, kar bo predmet ločenega postopka. Policija sicer nadaljuje z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja nasilništva.

Na šoli se sicer že dlje časa soočajo s težavami vandalizma. Po koncih tedna v okolici pogosto ostajajo razbite steklenice, pločevinke in drugi odpadki. Po neuradnih informacijah naj bi se težave, podobne tistim na OŠ Grm, v zadnjem obdobju preselile tudi na območje Drske. Dogodek se je zgodil na dan, ko je šola gostila državno tekmovanje v hitrostnem sestavljanju sestavljank.