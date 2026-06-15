Po brutalnem umoru pobegnil v Slovenijo: policist Danijel obvladal oboroženega morilca

Na policijski akademiji v Tacnu so marca podelili medalje policije za hrabrost in požrtvovalnost. Eden od prejemnikov medalje za hrabrost je bil policist Danijel Bencak iz enote vodnikov službenih psov Murska Sobota. Vodnik psa Rika jo je prejel zato, »ker je 6. decembra 2025 uspešno izsledil in odločno obvladal nevarnega in z dolgocevnim orožjem oboroženega osumljenca, ki se je po umoru na Hrvaškem zatekel na slovensko stran meje«.

Proti morilcu – gre za hrvaškega državljana Josipa Oršuša – je varaždinsko tožilstvo na tamkajšnjem županijskem sodišču vložilo obtožbo zaradi umora in poskusa umora oziroma femicida in poskusa femicida, kar je še hujša oblika najhujšega kaznivega dejanja. Preti mu več desetletij zapora.

Štiridesetletnik naj bi zločin zagrešil v začetku lanskega decembra v romskem naselju Sitnica v Medžimurju ob meji s Slovenijo, kjer je ustrelil in hudo ranil svojo 29-letno partnerico Merimo, njeno leto dni mlajšo sestro Vaneso, nosečo mater treh otrok, pa umoril z dvema streloma iz neposredne bližine. Po zločinu se je z avtomobilom oborožen odpeljal v neznano. Preplah ni zavladal le v Medžimurju, nekaj ga je bilo tudi v slovenskih obmejnih krajih, saj so hrvaški policisti slovenske kolege obvestili, da obstaja verjetnost, da se je osumljenec zatekel prav k nam.

Oršuš si je do umora nabral kar 35 kaznivih dejanj in bi moral ravno v času tega zločina na prestajanje ene od kazni.

Tako je stekla akcija in njegov zapuščeni avto so našli v občini Črenšovci. Šestega decembra je napočil čas za akcijo. Voznica osebnega avtomobila je sredi popoldneva na cesti med Srednjo Bistrico in Razkrižjem zagledala avtoštoparja, v katerem je z v občilih objavljenih fotografij prepoznala iskanega morilca. Poklicala je znanca policista, ta pa je o tem obvestil soboški OKC. Tja so napotili patruljo ter vodnika službenega psa in po zaslugi slednjega se je po 36 urah Hrvatov beg končal. Oršuš je bil ob prijetju oblečen v jakno, pod katero je nosil puško, in na ramenih nahrbtnik, v njem naj bi imel tudi pištolo in nož. Devetega decembra so ga policisti po opravljenih formalnostih na mejnem prehodu Petišovci pod strogimi varnostnimi ukrepi predali Hrvatom, ti pa ga odpeljali v pripor, kjer ga je zdaj doletela obtožba.

In za njegovo prijetje je bil torej policist PU Murska Sobota odlikovan. V obrazložitvi je pisalo, da je imel hrvaški državljan pri sebi več kosov orožja in je veljal za izredno nevarnega. »Policist Danijel Bencak je bil 6. decembra 2025 napoten na delo skupaj s patruljo Policijske postaje Lendava. Izvajali so aktivnosti za izsleditev iskane osebe. Popoldne so se odzvali klicu občana, ki naj bi pobeglo osebo opazil, vendar iskalna akcija ni bila uspešna. Policist Bencak se je odločil, da bo ponovno sam pregledal območje, in tokrat je osebo uspešno izsledil. Osumljenec ni upošteval policistovih ukazov in je začel bežati. Kljub temu da je imel pri sebi dolgocevno orožje, pripravljeno za uporabo, ga je policist s hitrim in odločnim ukrepanjem obvladal in zadržal v ležečem položaju do prihoda patrulje. Pri tem je policist svoje življenje izpostavil veliki nevarnosti. Danijel Bencak za svoje dejanje prejme medaljo policije za hrabrost.«