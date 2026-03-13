Po brutalnem umoru pri Naklem za obtožene predlagane visoke zaporne kazni: »Umiral je tri ure«

KRIMINALNA ZDRUŽBA

Po zaključnih besedah tožilke Mateje Gončin naj bi peterica sodelovala pri ugrabitvi, mučenju in likvidaciji, povezani z obračunom zaradi ukradene droge.

Za najožje družinske članice umorjenega Danijela Božića, njegovo mamo Djurdjo Božić, sestri Dijano Bukurov in Sladjano Božić, nečakinjo ter partnerico, je bil včerajšnji dan zelo čustven. Na sojenju njegovim domnevnim krvnikom, bratoma Kadivec Klemnu in Blažu, Drejcu Kovaču, Bojanu Stanojeviću in Vladanu Kljajeviću, so bile priča zaključnim besedam specializirane državne tožilke Mateje Gončin. Po več kot štirih urah njenega naziranja so lahko izvedele, kakšne kazni si v tem konkretnem primeru po prepričanju tožilstva zaslužijo. Gončinova je za vsakega od bratov zahtevala po 30 let zapora. Za ...