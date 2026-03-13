  • Delo d.o.o.
KRIMINALNA ZDRUŽBA

Po brutalnem umoru pri Naklem za obtožene predlagane visoke zaporne kazni: »Umiral je tri ure«

Po zaključnih besedah tožilke Mateje Gončin naj bi peterica sodelovala pri ugrabitvi, mučenju in likvidaciji, povezani z obračunom zaradi ukradene droge.
V prvi vrsti Klemen, za njim brat Blaž Kadivec FOTO: Dejan Javornik
V prvi vrsti Klemen, za njim brat Blaž Kadivec FOTO: Dejan Javornik
Aleksander Brudar
 13. 3. 2026 | 05:00
7:08
A+A-
Za najožje družinske članice umorjenega Danijela Božića, njegovo mamo Djurdjo Božić, sestri Dijano Bukurov in Sladjano Božić, nečakinjo ter partnerico, je bil včerajšnji dan zelo čustven. Na sojenju njegovim domnevnim krvnikom, bratoma Kadivec Klemnu in Blažu, Drejcu Kovaču, Bojanu Stanojeviću in Vladanu Kljajeviću, so bile priča zaključnim besedam specializirane državne tožilke Mateje Gončin. Po več kot štirih urah njenega naziranja so lahko izvedele, kakšne kazni si v tem konkretnem primeru po prepričanju tožilstva zaslužijo. Gončinova je za vsakega od bratov zahtevala po 30 let zapora. Za ...

ZADNJE NOVICE
05:11
Novice  |  Slovenija
PREISKAVA SABOTAŽ

Na bohinjski železniški progi povzročil iztirjenje in veliko škodo: policija je prijela 34-letnika

Policija mu očita osem kaznivih dejanj ogrožanja javnega prometa z nevarnim dejanjem, preiskovalni sodnik pa ga je poslal v hišni pripor.
13. 3. 2026 | 05:11
05:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
KRIMINALNA ZDRUŽBA

Po brutalnem umoru pri Naklem za obtožene predlagane visoke zaporne kazni: »Umiral je tri ure«

Po zaključnih besedah tožilke Mateje Gončin naj bi peterica sodelovala pri ugrabitvi, mučenju in likvidaciji, povezani z obračunom zaradi ukradene droge.
Aleksander Brudar13. 3. 2026 | 05:00
23:16
Šport  |  Tekme
KONFERENČNA LIGA

Celjani nemočni proti atenskemu AEK

Od ligaškega dela je Celje zapustil trener Albert Riera, ekipa pa po menjavi na klopi v zadnjih tednih ne deluje povezano.
12. 3. 2026 | 23:16
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Ponovna uporaba

O politiki, volitvah in volilcih.
Aljana Fridauer Primožič12. 3. 2026 | 22:45
22:33
Novice  |  Slovenija
ŠIBEK POTRES

Ste ga čutili? Nekaj po 21. uri streslo Slovenijo

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici.
12. 3. 2026 | 22:33
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Dušana Malovrha: Evakuirani

Samo jamrajo, šimfajo in se pritožujejo. Niti enega pa nisem slišal, da bi rekel – hvala.
Dušan Malovrh12. 3. 2026 | 22:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SREDNJA DALMACIJA

Nekaj v Srednji Dalmaciji letos vleče ljudi bolj kot kadar koli prej

Ponuja tisto, kar iščejo sodobni popotniki, in sicer naravne lepote, zgodovino, mir, pristnost in čas za uživanje – brez filtrov in hitenja.
6. 3. 2026 | 11:30
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

To, kar nastaja v ozadju, lahko spremeni pravila igre

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
