Po dopoldanski drami v Moravčah življenje 49-letnice ogroženo, tu so zadnje podrobnosti policijskega posredovanja

Poročali smo že, da je Policija po posredovanju na območju Moravč osumljenca nasilnega kaznivega dejanja našla mrtvega v hiši, nevarnosti za varnost ljudi pa ni več. Policisti v povezavi z dogodkom niso uporabili nobenih prisilnih sredstev, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Po neuradnih informacijah N1 naj bi šlo za družinsko nasilje. Moški naj bi ustrelil nekdanjo ženo.

Kasneje so posredovali še več informacij. Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi PU Ljubljana je tako navedel, da so bili okoli 11. ure obveščeni, da je na območju Moravč v eni izmed stanovanjskih hiš osumljenec s strelnim orožjem huje poškodoval oškodovanko, nato pa se skril v hiši.

Na kraj takoj napotenih več policijskih patrulj

Policisti so v hiši zavarovali poškodovanko kot tudi druge osebe, ki so se nahajale ob njej. Poškodovana 49-letnica je bila s pomočjo policistov prenesena na varno lokacijo, kjer jo je prevzelo zdravstveno osebje, nato pa je bila s helikopterjem prepeljana v UKC Ljubljana. Njeno življenje je ogroženo. Hkrati so potekale aktivnosti za prijetje 53-letnega osumljenca, pri katerih je v nadaljevanju sodelovala tudi specialna enota policije. Osumljenca, ki je bil v preteklosti z oškodovanko v partnerskem razmerju, so policisti našli mrtvega v hiši.

Tako motiv za dejanje kot izvor orožja še nepojasnjena

Kriminalisti opravljajo ogled kraja kaznivega dejanja, zavarujejo dokaze in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja iz poglavja zoper življenje in telo. Tako motiv za dejanje kot izvor orožja, ki je bilo najdeno na kraju, še nista pojasnjena in sta predmet nadaljnje kriminalistične forenzične preiskave. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.