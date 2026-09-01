Po strelih sredi Maribora iščejo njega: ste ga videli? (FOTO)

Poročali smo o včerajšnji drami, ko so mariborski policisti zgodaj popoldne posredovali pri incidentu oziroma obračunu na Trgu Leona Štuklja v centru mesta.

Ustrelil 42-letnega moškega

Na kraju dogodka so izvedli več postopkov ugotavljanja identitete in

kot kažejo do sedaj zbrana obvestila, je prišlo do spora med dvema skupinama oseb, pri tem pa je eden izmed njih ustrelil 42-letnega moškega iz okolice Maribora ter ga pri tem lažje telesno poškodoval.

Vodja mariborskih kriminalistov Stanko Vidovič je danes potrdil, da so eni osebi začasno odvzeli prostost zaradi utemeljenih razlogov za sum, da je bila vpletena v dogodek, vendar se ta sum v nadaljevanju ni potrdil, zato so pridržanje tej osebi odpravili. »Po do sedaj zbranih podatkih je bil izstreljen en strel,« je še povedal. »Določene osebe, ki so bile vpletene v ta dogodek, so v preteklosti že bile obravnavane za kazniva dejanja z elementi nasilja,« je dejal.

Včeraj so policisti opravili ogled kraja kaznivega dejanja in pri tem zasegli predmete, pomembne za nadaljnji kazenski postopek.

Danes mariborski policisti nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe in kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, katerih storitve je osumljena ena oseba.

Iščejo 29-letnika

Identificirali so več oseb, vpletenih v dogodek, med njimi tudi 29-letnika, za katerega prosijo, da jim občani posredujejo koristne informacije o njegovem gibanju ter to sporočijo na telefonsko številko policije 113 ali anonimni telefon 0801200.

Po poročanju Večera je na G. Ž. streljal fitnes trener N. O. in ga po neuradnih podatkih zadel v nogo. Vpletena v strelski obračun naj bi bila sprta že nekaj časa, pred približno mesecem naj bi že fizično obračunala. Po neuradnih informacijah naj bi se skupini pred streljanjem srečali v garažni hiši trgovskega centra City, nato naj bi se dogajanje preselilo na Trg Leona Štuklja.