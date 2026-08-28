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DRUŽINSKI DOPUST SE JE SPREMENIL V TRAGEDIJO

Po eksploziji apartmaja v Italiji umrl 46-letni Slovenec, žena in hči v kritičnem stanju (VIDEO)

Tragedija se je zgodila v kraju Mileto v Kalabriji. Po prvih ugotovitvah naj bi eksplozijo povzročila plinska jeklenka, ogenj pa je zajel stanovanje.
Zgodilo se je v apartmaju v Palermu. FOTO: X, zaslonski posnetek
Zgodilo se je v apartmaju v Palermu. FOTO: X, zaslonski posnetek
STA, A. G.
 28. 8. 2026 | 11:34
 28. 8. 2026 | 11:34
1:54
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Po torkovi eksploziji v turistični nastanitvi v kraju Mileto v Kalabriji na jugu Italije je umrl 46-letni slovenski državljan. Kljub hospitalizaciji je v bolnišnici v Palermu podlegel hudim opeklinam. Njegova 44-letna soproga in desetletna hči sta v kritičnem stanju na zdravljenju v bolnišnici.

Po poročanju Anse so vsi trije utrpeli opekline druge in tretje stopnje po večjem delu telesa. Tragedija se je zgodila v torek okoli 20.30 v apartmaju, v katerem je živela družina. Po prvih ugotovitvah so se vsi trije pripravljali na večerjo, ko je prišlo do eksplozije, ki jo je morda povzročila plinska jeklenka. Po eksploziji je izbruhnil požar, ki je povzročil veliko škodo na stanovanju. Po eksploziji so vsi trije člani družine, ki so bili delno obdani s plameni, zapustili apartma in se zatekli k bazenu.

Pred plameni zbežali v bazen

Prvo pomoč sta jim nudila dva karabinjerja, ki sta med dopustom bivala v objektu. Z gasilnimi aparati sta poskušala pogasiti ogenj. Člani slovenske družine so se nato z njuno pomočjo vrgli v bazen.

Ženo in deklico odpeljali v specializirana centra

Čeprav so moškega takoj po prvi pomoči prepeljali v specializiran center za hude opekline v Palermu na Siciliji, je podlegel poškodbam. Njegovo soprogo in hčerko so zaradi hudih opeklin prav tako hospitalizirali v specializiranih centrih. Deklica se zdravi v Bariju, njena mati pa v Catanii, je v četrtek še poročala Ansa.

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