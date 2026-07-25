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PO GROZLJIVEM ZLOČINU

Po femicidu v Vuhredu zgrožen nad odzivi Slovencev: »Ste vi normalni? Iz žrtve delate krivca za lastno smrt« (VIDEO)

Grozljivi umor 36-letnice odmeva tudi zunaj Slovenije. Moškega z območja Balkana so pretresli predvsem komentarji, v katerih posamezniki iščejo razloge, zakaj naj bi osumljenec napadel svojo partnerico.
Moški je zgrožen nad komentarji Slovencev. FOTO: Kolaž

Moški je zgrožen nad komentarji Slovencev. FOTO: Kolaž

Ves ponedeljek so policisti iskali 39-letnega Amirja Uzunovića, osumljenega, da je v noči na ponedeljek umoril svojo tri leta mlajšo partnerko. FOTO: Policija.

Ves ponedeljek so policisti iskali 39-letnega Amirja Uzunovića, osumljenega, da je v noči na ponedeljek umoril svojo tri leta mlajšo partnerko. FOTO: Policija.

Vuhred FOTO: Mojca Marot

Vuhred FOTO: Mojca Marot

Moški je zgrožen nad komentarji Slovencev. FOTO: Kolaž
Ves ponedeljek so policisti iskali 39-letnega Amirja Uzunovića, osumljenega, da je v noči na ponedeljek umoril svojo tri leta mlajšo partnerko. FOTO: Policija.
Vuhred FOTO: Mojca Marot
Kaja Grozina
 25. 7. 2026 | 10:24
7:04
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Tragični dogodek v Vuhredu, kjer je 39-letni Amir Uzunović osumljen umora svoje tri leta mlajše partnerice, je pretresel Slovenijo, primer pa je sprožil tudi številne razprave na družbenih omrežjih. Medtem ko številni izražajo sožalje svojcem umrle in predvsem skrb za njenega 15-letnega sina, so se pojavili tudi komentarji, v katerih posamezniki ugibajo, kaj se je med partnerjema dogajalo pred zločinom in kaj bi lahko bil povod za tako skrajno dejanje.

Prav takšni odzivi so močno razburili moškega z območja Balkana, ki je na družbenem omrežju objavil videoposnetek in brez dlake na jeziku povedal, kaj si misli o iskanju morebitnih razlogov za dejanje. »Berem o umoru v Sloveniji in ne morem verjeti, kaj ljudje pišejo v komentarjih,« je začel. Kot je dejal, ga je presenetilo predvsem to, da nekateri iščejo pojasnilo za ravnanje osumljenca. »Iščejo razlog, zakaj je ta človek tako reagiral,« je povzel komentarje, ki so ga zmotili. Po njegovem prepričanju takšno razmišljanje hitro privede do nevarnega prelaganja dela odgovornosti na žrtev. »Praktično iz žrtve delajo krivca za lastno smrt. Ali ste vi normalni? Vprašajte se malo, ali ste mentalno še zdravi,« je bil oster.

»Za to ni pojasnila«

Poudaril je, da ne glede na dogajanje v partnerskem odnosu nič ne more upravičiti odvzema življenja. Storilce tovrstnih dejanj je označil za »narcisoidne pošasti«, ki si vzamejo pravico odločati o življenju drugega človeka. »Nekaj mu ni ustrezalo in zdaj misli, da lahko nekomu vzame življenje. Človek je ubil svojo ženo, mater svojega otroka. Vi pa iščete pojasnilo?« se je spraševal. Še posebej ga je zmotilo, da se po podobnih tragedijah razprava pogosto preusmeri v iskanje odgovora na vprašanje, kaj je storilca privedlo do dejanja. Sam meni, da to v ničemer ne spremeni odgovornosti tistega, ki je nasilje zagrešil. »Vedno, ko se zgodi femicid, vedno, ko je neka ženska ubita, se išče razloge. Koga briga, zakaj je to naredil? Naredil je,« je dejal.

Ves ponedeljek so policisti iskali 39-letnega Amirja Uzunovića, osumljenega, da je v noči na ponedeljek umoril svojo tri leta mlajšo partnerko. FOTO: Policija.
Ves ponedeljek so policisti iskali 39-letnega Amirja Uzunovića, osumljenega, da je v noči na ponedeljek umoril svojo tri leta mlajšo partnerko. FOTO: Policija.

V nadaljevanju je osumljenca označil za zločinca in dejal, da ljudje, ki zagrešijo tako huda dejanja, po njegovem prepričanju ne bi smeli več priti na prostost. Omenil je tudi smrtno kazen, ki je sicer v Sloveniji in drugih državah Evropske unije ni, ter poudaril, da bi sam za storilce najhujših oblik nasilja zagovarjal najstrožje kazni. Ob koncu posnetka se je obrnil še neposredno na svoje sledilce. Tiste, ki v primerih femicida iščejo opravičila za storilca oziroma njegovo ravnanje kakorkoli upravičujejo, je pozval, naj mu nehajo slediti. »Ne odobravam nobenih pojasnil za femicid,« je sklenil.

»Ni opravičila«

Njegov neposredni nastop je na družbenem omrežju sprožil številne odzive, pod posnetkom pa so se oglasili tudi uporabniki iz Slovenije in drugih držav nekdanje Jugoslavije. Večina se je z njegovim sporočilom strinjala. »Tu ni opravičila,« je zapisala ena od komentatork, druga pa je dodala: »Se strinjam.« Številni so mu namenili kratke besede podpore: »Točno tako«, »Bravo, človek« in »Tako je in nikakor drugače.«

Komentatorka iz Bosne in Hercegovine je izrazila spoštovanje ter zapisala, da ljudje po njenem mnenju ne bi smeli iskati pojasnil za takšno dejanje. Eden od komentatorjev je ob tem odprl še vprašanje kaznovalne politike. Zapisal je, da bi si želel, da bi storilec dobil 40 let zapora, saj meni, da bi strožje kazni lahko vplivale tudi na morebitne prihodnje storilce.

Žrtev je našel njen 15-letni sin

Grozljivi zločin, ki je sprožil burne odzive, se je zgodil v noči na ponedeljek v stanovanjskem bloku v Vuhredu. Policisti so bili nekaj pred 1. uro obveščeni, da je 39-letni moški z nožem tako hudo poškodoval svojo 36-letno partnerico, da je zaradi poškodb umrla na kraju. Po dejanju je osumljenec pobegnil, policija pa je sprožila obsežno iskalno akcijo. Pri iskanju so sodelovali policisti in kriminalisti, vodniki službenih psov, policijski droni, letalska policijska enota in konjenica. Po skoraj 24 urah so osumljenca prijeli v bližini kraja zločina. Posebej pretresljive so okoliščine, v katerih je bila žrtev najdena. Po prihodu domov jo je našel njen 15-letni sin. Mladoletniku so po tragediji pomoč zagotovile pristojne službe, lokalna skupnost pa se je medtem povezala tudi pri zbiranju sredstev, s katerimi mu želijo pomagati pri osnovnih življenjskih stroških, nadaljnjem šolanju in terapevtski pomoči.

Kako lahko pomagate?

Vsi, ki bi želeli pomagati dečku na njegovi poti, lahko nakazilo izvedete na spodnji račun:

TRR: SI56 0247 0001 5762 721
Prejemnik: RKS OZ Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi
Sklic: 00 2026-05
Namen: Nov začetek

Vuhred FOTO: Mojca Marot
Vuhred FOTO: Mojca Marot

Preiskovalni sodnik je za 39-letnega osumljenca odredil pripor. Očitajo mu kaznivo dejanje umora, ki naj bi ga po navedbah policije storil na grozovit in zahrbten način. Za očitano kaznivo dejanje je zagrožena kazen najmanj 15 let zapora. Motiv za dejanje za zdaj uradno ni znan. Prav zato je odziv moškega na družbenem omrežju naletel na toliko pozornosti: ne glede na to, kaj bo preiskava pokazala o okoliščinah pred zločinom, je njegovo sporočilo jasno – odgovornosti za nasilno dejanje ni mogoče prelagati na človeka, ki je izgubil življenje. 

Kam po pomoč? 

Če doživljate nasilje, se počutite ogrožene, ali vas skrbi za varnost bližnje osebe, ne odlašajte z iskanjem pomoči. V primeru neposredne ogroženosti pokličite policijo na številko 113. Nasilje lahko prijavite tudi na najbližji policijski postaji ali pristojnem centru za socialno delo.

Ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje v družini ali intimnopartnerskih odnosih, je na voljo tudi brezplačni SOS telefon 080 11 55, kjer lahko dobijo zaupno podporo, informacije in pomoč pri nadaljnjih korakih. Svetovalke lahko pomagajo tudi pri iskanju možnosti za varen umik iz nasilnega okolja.

Nasilje lahko pristojnim službam prijavijo tudi sorodniki, prijatelji, sosedje ali druge osebe, ki zanj vedo.

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Po femicidu v Vuhredu zgrožen nad odzivi Slovencev: »Ste vi normalni? Iz žrtve delate krivca za lastno smrt« (VIDEO)

Grozljivi umor 36-letnice odmeva tudi zunaj Slovenije. Moškega z območja Balkana so pretresli predvsem komentarji, v katerih posamezniki iščejo razloge, zakaj naj bi osumljenec napadel svojo partnerico.
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