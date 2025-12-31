Po filmskem vlomu k družini Graonja: vplivnica ve, kdo je odnesel dragocenosti in denar

ŠKODE ZA VEČ 100.000 EVROV

Tožilstvo je odstopilo od pregona osumljencev, zato ju oškodovanca preganjata na lastno pest.

Na božič sta minili dve leti od obsežnega vloma in velike tatvine, ki se je v noči na 25. december 2023 zgodila v stanovanju na Ulici Angelce Hlebce v Kranju. Vlomilci so iz stanovanja odnesli izjemno dragocene predmete in veliko količino gotovine, skupna škoda pa je po ocenah lastnikov narasla na več sto tisoč evrov. Kljub temu da so policisti kmalu identificirali tri domnevne storilce, zadeva še danes ni zaključena. Po do zdaj znanih podatkih je bilo iz stanovanja ukradenih 92.000 evrov gotovine, več prestižnih ženskih torbic znamk Louis Vuitton, Zara, Gucci in Dior v vrednosti med 30.000 ...