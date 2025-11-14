Po gorenjski avtocesti s skoraj 300 km/h!

Gorenjski prometni policisti so v četrtek okrog 21.30 na gorenjski avtocesti v smeri Karavank, na odseku med Radovljico in Lipcami, izmerili hitrost voznika osebnega avtomobila znamke Audi, slovenskih registrskih tablic, ki je vozil s hitrostjo kar 278 km/h.

Na delu avtoceste, kjer je moški veliko premočno pohodil plin, je hitrost vožnje sicer omejena na 110 kilometrov na uro. Najvišjo dovoljeno hitrost je moški tako prekoračil za 168 km/h.

Dobil bo globo v znesku 1200 evrov, poleg tega pa še devet kazenskih točk, je sporočil tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Kranj Roland Brajič.