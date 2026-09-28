Po grozljivi nesreči voznik traktorja umrl v sadovnjaku

Poročali smo, da so včeraj, okoli 9. ure dopoldne, policisti bili obveščeni, da se je v Zabukovju, na območju Vojnika zgodila nesreča pri delu, v kateri je umrl 65-letni voznik traktorja .

»Do nesreče je prišlo pri delu v sadovnjaku. Traktor, z nameščeno nakladalno rampo na hidravliki, je zdrsel po travnati površini in se prevrnil. V nesreči se je 65-letni traktorist tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl,« so sporočili s PU Novo mesto.