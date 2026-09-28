Po grozljivi nesreči voznik traktorja umrl v sadovnjaku

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Poročali smo, da so včeraj, okoli 9. ure dopoldne, policisti bili obveščeni, da se je v Zabukovju, na območju Vojnika zgodila nesreča pri delu, v kateri je umrl 65-letni voznik traktorja.
»Do nesreče je prišlo pri delu v sadovnjaku. Traktor, z nameščeno nakladalno rampo na hidravliki, je zdrsel po travnati površini in se prevrnil. V nesreči se je 65-letni traktorist tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl,« so sporočili s PU Novo mesto.
To sicer ni edina tragedija v Sloveniji v zadnjem času, v kateri je bil udeležen traktor in se je končala s smrtjo. Pred nekaj dnevi se je nesreča zgodila v Turnišču, kjer je življenje izgubil 23-letni moški. Sredi tega meseca pa je do tragične nesreče prišlo tudi v Zgornjih Slemenah. Takrat je 73-letnik s traktorjem vozil po travniku navzgor proti gozdu, ko se je vozilo prevrnilo. Moški je padel s traktorja, ta pa je nato trčil vanj.
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