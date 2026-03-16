Pedofil trdil, da trpi za erektilno disfunkcijo, zaradi česar ni mogel zagrešiti dejanja

6 LET ZAPORA

Zaradi zlorabe deklice za šest let v zapor. Sodišče mu je odvzelo intimni vibrator, ki ga je uporabil.

»Da to počnejo tudi drugi starši, da to ni nič kaj takega in da njeni mami ni treba vedeti o tem,« je govoril deklici, medtem ko ji je počel gnusne stvari in s tem zadovoljeval svojo spolno slo vse do izliva. Možakar, ki je zanikal, da bi se tako znašal nad otrokom, je bil na okrožnem sodišču v Novem mestu aprila 2024 zaradi spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let, obsojen na šest let zapora. Sodišče mu je ob tem tudi odvzelo intimni vibrator, ki ga je uporabil pri kaznivem dejanju. Odločili so še, da mora plačati stroške kazenskega postopka ter sodno takso. Po pritožbi zagovornika, ...