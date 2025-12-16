Po hišnih preiskavah: 20-letnik končal v priporu, za mladoletnika sodno pridržanje

Minuli teden so policisti po dlje časa trajajoči kriminalistični preiskavi zaradi suma storitve kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog in izsiljevanj opravili več hišnih preiskav na območju Kočevja. Zasegli so okoli 2000 evrov gotovine, več mobilnih telefonov in manjšo količino kokaina. Kot so sporočili s policije, je 20-letnik je v priporu.

Na podlagi pridobljene odredbe sodišča so policisti pri treh mladoletnih osumljencih in pri 20-letnemu osumljencu opravili hišne preiskave na več naslovih, kjer so našli in zasegli okoli 2000 evrov gotovine, več mobilnih telefonov, pripomočke za prodajo prepovedanih drog in manjšo količino prepovedane droge kokain. Zoper dva mladoletnika so odredili policijsko in v nadaljevanju sodno pridržanje. 20-letniku pa so odredili policijsko pridržanje, v nadaljevanju so ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njega odredil pripor, so še sporočili s Policijske uprave Ljubljana.