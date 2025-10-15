Po hudi prometni nesreči voznik v smrtni nevarnosti

Na območju Spodnjega Slemena so policisti Policijske uprave Maribor v torek proti večeru obravnavali hudo prometno nesrečo.

Voznik osebnega avtomobila s sopotnico se je pri vključevanju v promet zaletel v drug osebni avtomobil, da ga je odbilo z vozišča. Voznik drugega vozila se je pri tem huje poškodoval in je po zadnjih razpoložljivih informacijah v smrtni nevarnosti.

Voznik prvega vozila s sopotnico se je lažje poškodoval. Policisti zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, poroča mariborska policijska uprava.