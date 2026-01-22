Po hudi tragediji se je stanje triletnika izboljšalo: Z Nikom sta bila zelo povezana, bo iskal svojega bratca

Po hudi tragediji, ko je v požaru stanovanjske hiše v okolici Ptuja ugasnilo življenje petletnega fantka se zdravstveno stanje njegovega triletnega bratca izboljšuje in po besedah bližnje sorodnice ni več v smrtni nevarnosti. Še vedno ostaja v umetni komi, vendar naj bi ta služila predvsem hitrejši rehabilitaciji telesa. Sorodniki opozarjajo, da bodo pravi izzivi prišli pozneje. »Kakšno pa bo njegovo psihično stanje, pa bomo videli potem, ko bo prišel iz bolnišnice, seveda bo težko zaradi tega, ker ne bo niti v svojem okolju, v drugi hiši bo. Z Nikom sta bila zelo povezana, bo iskal svojega bratca, tako da težki trenutki in težki dnevi šele prihajajo,« pove Lucija Marčič za 24ur.

Največje breme trenutno nosita starša, zato so se v pomoč močno vključili sorodniki, sovaščani in širša skupnost. Predsednik vaškega odbora Draženci Drago Lesjak poudarja, da bodo materialne in praktične zadeve prevzeli drugi, da bi se starša lahko pobrala psihično. Družina je trenutno pri babici, v novo začasno bivališče pa naj bi se preselila, ko bo urejeno, predvidoma v nekaj dneh, piše 24 ur.

Požar naj bi povzročilo ogrevanje oziroma raba dimnika. Hiša ni več primerna za bivanje: najprej bodo porušili eno etažo, nato bodo strokovnjaki ocenili, ali lahko ostane vsaj pritličje; če ne, bodo objekt porušili do temeljev. Medtem potekajo donacije za dolgoročno pomoč pri postavitvi novega doma, pri čemer organizatorji prosijo, naj ljudje z darovanjem opreme in pohištva še počakajo, dokler ne bo jasno, kaj družina v novem začasnem bivališču dejansko potrebuje.