  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POŽAR STANOVANJSKE HIŠE

Po hudi tragediji se je stanje triletnika izboljšalo: Z Nikom sta bila zelo povezana, bo iskal svojega bratca

Medtem potekajo donacije za dolgoročno pomoč pri postavitvi novega doma.
Požar na Ptuju. FOTO: Jure Banfi
Požar na Ptuju. FOTO: Jure Banfi
S. N.
 22. 1. 2026 | 21:05
 22. 1. 2026 | 21:57
A+A-

Po hudi tragediji, ko je v požaru stanovanjske hiše v okolici Ptuja ugasnilo življenje petletnega fantka se zdravstveno stanje njegovega triletnega bratca izboljšuje in po besedah bližnje sorodnice ni več v smrtni nevarnosti. Še vedno ostaja v umetni komi, vendar naj bi ta služila predvsem hitrejši rehabilitaciji telesa. Sorodniki opozarjajo, da bodo pravi izzivi prišli pozneje. »Kakšno pa bo njegovo psihično stanje, pa bomo videli potem, ko bo prišel iz bolnišnice, seveda bo težko zaradi tega, ker ne bo niti v svojem okolju, v drugi hiši bo. Z Nikom sta bila zelo povezana, bo iskal svojega bratca, tako da težki trenutki in težki dnevi šele prihajajo,« pove Lucija Marčič za 24ur.

image_alt
Družina Marčič po požaru v šoku, mlajši otrok še vedno v življenjski nevarnosti: »Da bom pri 55 letih pokopal vnuka ...«

Največje breme trenutno nosita starša, zato so se v pomoč močno vključili sorodniki, sovaščani in širša skupnost. Predsednik vaškega odbora Draženci Drago Lesjak poudarja, da bodo materialne in praktične zadeve prevzeli drugi, da bi se starša lahko pobrala psihično. Družina je trenutno pri babici, v novo začasno bivališče pa naj bi se preselila, ko bo urejeno, predvidoma v nekaj dneh, piše 24 ur.

Požar naj bi povzročilo ogrevanje oziroma raba dimnika. Hiša ni več primerna za bivanje: najprej bodo porušili eno etažo, nato bodo strokovnjaki ocenili, ali lahko ostane vsaj pritličje; če ne, bodo objekt porušili do temeljev. Medtem potekajo donacije za dolgoročno pomoč pri postavitvi novega doma, pri čemer organizatorji prosijo, naj ljudje z darovanjem opreme in pohištva še počakajo, dokler ne bo jasno, kaj družina v novem začasnem bivališču dejansko potrebuje.

Družini Marčič lahko pomagate tudi vi. Pomoč lahko nakažete na račun TRR SI 56 0420 2000 0348 846, sklic Sl00 245134 in kot namen nakazila navedete Pomoč družini Marčič po požaru in smrti otroka. Od srede, 21. januarja, bo pomoč moč donirati preko SMS na PTUJPOMAGAM10 in PTUJPOMAGAM5 na številko 1919. 

Več iz teme

požarsmrtDružina Marčič
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Biodinamična tržnica

O tem, zakaj je zelenjava tako draga ...
Marko Kočevar22. 1. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Dušana Malovrha: Leto s Trumpom

Uganete, kolikokrat je bil Trump v enem letu omenjen v časopisu, ki ga berete?
Dušan Malovrh22. 1. 2026 | 22:25
21:35
Bulvar  |  Zanimivosti
VELIK ZASLUŽEK ZAPOSLENIH

Razkritje iz zakulisja bordela: takšne so sobe po odhodu strank (VIDEO)

V videoposnetku, objavljenem na TikToku, je podrobno opisala postopke čiščenja in priprave sobe za naslednjega gosta.
22. 1. 2026 | 21:35
21:25
Bulvar  |  Glasba in film
V SLOVO

Umrla je Milena, ženska, kateri so posvetili brezčasno uspešnico Novih fosilov (VIDEO)

Rajko Dujmić jo je srečal ob morju v Herceg Novem, njun pogovor trajal vso noč:
22. 1. 2026 | 21:25
21:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
POŽAR STANOVANJSKE HIŠE

Po hudi tragediji se je stanje triletnika izboljšalo: Z Nikom sta bila zelo povezana, bo iskal svojega bratca

Medtem potekajo donacije za dolgoročno pomoč pri postavitvi novega doma.
22. 1. 2026 | 21:05
21:00
Bulvar  |  Suzy
MODNI RADAR

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Tonija Vodiška in Niko Hilj, Magnifica in Lada Bizovičarja ter Urško Ogrin in Schatzija.
22. 1. 2026 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki