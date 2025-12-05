Po incidentu s Titovo glavo prijeli storilca, doslej je bil zgledni državljan

Medtem ko Titov trg dobiva praznično podobo, je nekaterim očitno trn v peti spomenik nekdanjemu predsedniku skupne države, o čemer smo danes sicer že pisali. »Obsojamo vandalizem, kjer je storilec poškodoval spomenik Tita in mu odstranil glavo. V najkrajšem možnem času bomo pristopili k sanaciji škode na kipu in poskrbeli za vzpostavitev prvotnega stanja,« so se na nečedno dejanje odzvali na Mestni občini Velenje. »To, da nekomu pade na pamet, da gre zgodovinski dediščini, ki je del naše preteklosti, naše identitete, odstraniti glavo, je nekaj, kar si nisem znal niti zamisliti niti predstavljati,« se je odzval tudi župan Peter Dermol. Da so prijeli storilca, ki ga po naših informacijah policija prej še ni obravnavala, gre zahvala občanu, ki je poklical na velenjsko policijsko postajo in jim povedal, da je opazil moškega, ki je v vozilo škoda kodiaq temnejše barve nalagal večji kovinski predmet in odpeljal.

