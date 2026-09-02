Po incidentu v Mariboru: streljal je fitnes trener

Kot je znano, se je v središču mesta, na Trgu Leona Štuklja, namreč zgodil strelski obračun. Nekaj podrobnosti dogajanja je včeraj javnosti razkril Stanko Vidovič, vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Maribor: »Mariborski policisti danes nadaljujemo intenzivno preiskavo včerajšnjega dogodka, ki se je v središču Maribora zgodil v popoldanskih urah. Kot kažejo do sedaj zbrana obvestila, je prišlo do spora med dvema skupinama oseb, pri tem pa je eden izmed njih ustrelil 42-letnega moškega iz okolice Maribora ter ga pri tem lažje telesno poškodoval.«

Neuradno policija išče 29-letnega Nikkija Osima, fitnes trenerja, ki naj bi ustrelil 42-letnega Gregorja Ž. iz okolice Maribora.

Kot je pojasnil, so na kraj dogodka takoj napotili več policijskih patrulj, »ki so intenzivno izvajale ukrepe za izsleditev oseb, vpletenih v dogodek«. Dodal je, da so istega dne tam opravili ogled kraja kaznivega dejanja in zasegli predmete, ki bodo po njegovih besedah pomembni za nadaljnji kazenski postopek. »Danes nadaljujemo intenzivno zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe in kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, katerih storitve je osumljena ena oseba,« smo še izvedeli. Identificirali so več vpletenih v dogodek, med njimi tudi 29-letnika, za katerega javnost naprošajo, da posreduje koristne informacije o njegovem gibanju ter to sporoči na telefonsko številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Podrobnosti obračuna je razkril Stanko Vidovič, vodja mariborskih kriminalistov. FOTO: Arhiv

Že prej sprti

Kot je še dejal Vidovič, so v ponedeljek po streljanju – izstreljen je bil sicer le en naboj – eni od oseb začasno odvzeli prostost zaradi suma, da je bila vpletena v dogodek, vendar se ta sum na koncu ni izkazal za pravilnega. Zato so po njegovih besedah tej osebi policisti pridržanje nato odpravili. Kriminalistična preiskava se je za zdaj osredotočila zgolj na 29-letnika, ki je na begu.

Kot je še pojasnil Vidovič, so določene osebe, ki so bile vpletene v spor, že stari znanci policije, saj so bili že obravnavani zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja. Na vprašanje je pojasnil, da se je spor po do zdaj znanih podatkih odvijal le na eni lokaciji, vendar policisti še preverjajo okoliščine, ali se je že pred tem morda kaj dogajalo drugje.

Določeni vpleteni v spor so že stari znanci policije, saj so bili že obravnavani zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja.

Policija išče 29-letnika, ki je glavni osumljenec. FOTO: PU Maribor

Po podatkih časnika Večer policija išče 29-letnega, fitnes trenerja, ki naj bi ustrelil 42-letnegaiz okolice Maribora. Ranjenega je krogla zadela v nogo. Po neuradnih informacijah časnika naj bi bili skupina okoli ranjenega 42-letnika in skupina, v kateri je bil Osim, sprti že nekaj časa. Pred približno mesecem naj bi med njimi že prišlo do fizičnega obračuna. Po njihovih informacijah naj bi se skupini pred ponedeljkovim streljanjem srečali tudi v garažni hiši trgovskega centra City, kjer Osim vodi fitnes, dogajanje pa se je nato preselilo na Trg Leona Štuklja. Gregorja Ž., ki je menda že znan iz mariborskih črnih kronik, naj bi na trg pripeljal beli mercedes. Kako se je avtomobil znašel na trgu, policija po besedah Vidoviča še preverja.