Po Izoli na pokrovu motorja vozil 19-letnika, ni se dobro končalo

V soboto ob 5.20 se je v Izoli pripetila prometna nesreča, v kateri je bila ena oseba huje telesno poškodovana, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper. Policisti so ugotovili, da je 19-letnik iz Ljubljane z osebnim avtomobilom vozil po Prešernovi ulici v Izoli, med vožnjo pa je imel na pokrovu motorja 19-letnega moškega z območja Polzele. Ko je voznik nato nenadoma zavrl, pa je 19-letnik padel s pokrova motorja pred vozilo in se pri tem huje telesno poškodoval. Policisti so ugotovili, da najstnik, ki je sedel za volanom, nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zoper njega bodo spisali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje Nevarna vožnja v cestnem prometu.

Istega dne, malo po 9. uri, so policisti prometno nesrečo s telesnimi poškodbami obravnavali tudi v Pivki. Ugotovili so, da je neznani voznik vozil iz smeri centra Pivke v smeri proti Kalu in z vozilom zavijal v levo na ulico Radohovska pot. Pri tem je izsilil prednost 19-letni voznici osebnega avtomobila doma iz okolice Pivke, ki je pravilno pripeljala iz smeri Ribnice proti Postojni. Vozili sta trčili, po trčenju pa je povzročitelj vozilo umaknil s ceste, ga zaklenil in peš zapustil kraj. V nesreči se je 19-letna voznica lažje telesno poškodovala, so sporočili s PU Koper. Ko voznika izsledijo, bodo policisti zoper njega napisali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje zapustitev poškodovanca v prometni nesreči.