Z ZGODOVINO NASILJA

Po izsiljevanju znancev Andrej za dolgo v zapor, bivši partnerici grozil, da bo cvilila

Andrej Pucelj bo moral odsedeti tri leta in deset mesecev.
Andrej Pucelj je bil ogorčen nad višino zaporne kazni. FOTO: Jaka Gasar/Dnevnik
Andrej Pucelj je bil ogorčen nad višino zaporne kazni. FOTO: Jaka Gasar/Dnevnik
Aleksander Brudar
 5. 11. 2025 | 07:01
4:50
A+A-
Prvega aprila letos si je sedem znancev 36-letnega Andreja Puclja lahko končno oddahnilo. Tistega dne je namreč pristal v priporu, kar je pomenilo, da se jim ga ni bilo treba več bati. Zgodba se je začela že 6. aprila lani, ko naj bi bil Pucelj v eni od znanih ribniških gostiln precej glasen, med gosti je menda tudi iskal pretep. V nekem trenutku eden od natakarjev tega ni mogel več prenašati. Najprej je poskušal na miren način urediti situacijo, a je bil neuspešen, zato ga je odslovil iz gostilne. Pucelj je nato razgrajal še pred gostilno. Začel naj bi brcati v parkirane avtomobile. Med ...

