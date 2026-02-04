Po kruti Slavčevi smrti ogorčenja politikov ni bilo, na sodišču za dejanje odgovarja le še eden

GROZOVITO SO GA MUČILI

Marjan Brajdič, Mihael in Marjan Grm so prosti vseh obtožb, Marka Belcla pa s krajem kaznivega dejanja povezuje DNK.

Štiri leta in pol pred brutalnim napadom na Aleša Šutarja pred znanim novomeškim lokalom, ki se je končal z njegovo smrtjo, je Slovenijo pretresel grozljiv zločin. Sedeminsedemdesetletnega Stanislava Knaflja je 19. marca 2021 v gozdu v Zgornji Duplici pri Grosupljem našel njegov znanec Stanislav F. Spominjal se je, da je bil zvezan, pred njegovim obrazom oziroma okoli njegove glave pa polno krvi. Slavc, kot so ga klicali, je potem, ko ga je malo stresel in poklical po imenu, zastokal in je še dihal. Seveda je takoj poklical policijo, kmalu so prispeli reševalci, a ga zaradi prehudih poškodb ...