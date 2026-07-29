Po krvavem napadu v Velenju: takšno naj bi bilo zdravstveno stanje ranjenega Uroša (FOTO)

Potem ko smo poročali o krvavem obračunu v gostinskem lokalu v Velenju, v katerem je 46-letni moški s steklenico napadel 37-letnega Uroša in ga nato z razbito steklenico zabodel v trebuh, prihajajo spodbudne novice o njegovem zdravstvenem stanju. Na družbenih omrežjih so na profilu Naše Velenje ob njegovi fotografiji sporočili, da je Uroš izven smrtne nevarnosti. Čeprav ima po napadu več udarnin in zašit trebuh, bo po navedbah objave okreval.

»Uroš, ki so ga včeraj zvečer porezali po trebuhu, je izven življenjske nevarnosti. Sicer ima nekaj bušk od udarcev in zašit trebuh, ampak bo okreval. V bolnici bo ostal na opazovanju! Storilca pa je policija tudi že prijela,« so zapisali.

Po doslej znanih informacijah se je incident zgodil nekaj po 21. uri v enem od velenjskih gostinskih lokalov. Policija je sporočila, da je 46-letnik 37-letnika najprej udaril s steklenico po glavi. Ko se je steklenica razbila, ga je z njenim razbitim delom zabodel v predel trebuha. Poškodovanega so reševalci odpeljali v Splošno bolnišnico Celje, kjer je prestal operativni poseg. Že v prvem policijskem obvestilu so navedli, da je bilo njegovo stanje stabilno.

Napadalec je po dejanju zapustil kraj dogodka in sam poiskal zdravniško pomoč. Po oskrbi je policija z njim opravila postopke, po najnovejših informacijah pa je bil tudi prijet. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo zoper 46-letnika podali kazensko ovadbo zaradi poškodovanja z nevarnim predmetom.