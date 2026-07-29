  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
INCIDENT

Po krvavem napadu v Velenju: takšno naj bi bilo zdravstveno stanje ranjenega Uroša (FOTO)

Dan po krvavem obračunu v gostinskem lokalu v Velenju prihajajo spodbudne novice.
Napadalca so policisti že prijeli (fotografija je simbolična). FOTO: Delo Ui
Napadalca so policisti že prijeli (fotografija je simbolična). FOTO: Delo Ui
G. P.
 29. 7. 2026 | 11:55
 29. 7. 2026 | 12:10
1:51
A+A-

Potem ko smo poročali o krvavem obračunu v gostinskem lokalu v Velenju, v katerem je 46-letni moški s steklenico napadel 37-letnega Uroša in ga nato z razbito steklenico zabodel v trebuh, prihajajo spodbudne novice o njegovem zdravstvenem stanju. Na družbenih omrežjih so na profilu Naše Velenje ob njegovi fotografiji sporočili, da je Uroš izven smrtne nevarnosti. Čeprav ima po napadu več udarnin in zašit trebuh, bo po navedbah objave okreval.

»Uroš, ki so ga včeraj zvečer porezali po trebuhu, je izven življenjske nevarnosti. Sicer ima nekaj bušk od udarcev in zašit trebuh, ampak bo okreval. V bolnici bo ostal na opazovanju! Storilca pa je policija tudi že prijela,« so zapisali.

Po doslej znanih informacijah se je incident zgodil nekaj po 21. uri v enem od velenjskih gostinskih lokalov. Policija je sporočila, da je 46-letnik 37-letnika najprej udaril s steklenico po glavi. Ko se je steklenica razbila, ga je z njenim razbitim delom zabodel v predel trebuha. Poškodovanega so reševalci odpeljali v Splošno bolnišnico Celje, kjer je prestal operativni poseg. Že v prvem policijskem obvestilu so navedli, da je bilo njegovo stanje stabilno.

image_alt
Krvav obračun v velenjskem lokalu: najprej ga je udaril s steklenico, nato z njo zabodel v trebuh

Napadalec je po dejanju zapustil kraj dogodka in sam poiskal zdravniško pomoč. Po oskrbi je policija z njim opravila postopke, po najnovejših informacijah pa je bil tudi prijet. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo zoper 46-letnika podali kazensko ovadbo zaradi poškodovanja z nevarnim predmetom.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Velenjenapad s steklenicopreteppolicija
ZADNJE NOVICE
14:12
Novice  |  Slovenija
OHRANILI DEL ZGODOVINE

Pred buldožerji rešili star kinoprojektor: zdaj bo dobil posebno mesto v muzeju (FOTO)

Pripovedoval bo zgodbo o nekdanjem kulturnem utripu.
29. 7. 2026 | 14:12
14:00
Novice  |  Slovenija
PONOS TOLMINA

Punk Rock Holiday že 15 let navdušuje svet: »Takšne izkušnje ni nikjer drugje« (FOTO)

Andrej Sevšek pravi, da se ljudje vračajo zaradi vzdušja, ne le zaradi skupin.
Mitja Felc29. 7. 2026 | 14:00
14:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Zalivate vsak dan? Prav zaradi te napake rastline ostajajo žejne

Pogosto površinsko zalivanje v vročini rastlinam lahko škodi. Preverite, kdaj in kako zalivati ter zakaj mokri listi pomenijo tveganje.
29. 7. 2026 | 14:00
13:45
Novice  |  Slovenija
DELOINDOM

Imate mačko? Pohitite, država bo za čipiranje kmalu prispevala precej manj

Čipiranje mačk bo od januarja 2027 obvezno. Do konca avgusta država prispeva 30 evrov, nato pa se pomoč občutno zniža.
29. 7. 2026 | 13:45
13:42
Šport  |  Odmevi
POLITIČNI PRITISK

Infantino se je znašel v težavah: ameriški kongresnik zahteva zaslišanje

Demokratski kongresnik Jamie Raskin prvemu možu Fife očita domnevno sporne povezave z administracijo Donalda Trumpa.
29. 7. 2026 | 13:42
13:30
Novice  |  Svet
KRIMINALNE SKUPINE

Luksuz, TikTok in brutalno nasilje: tako naj bi albanska mafija novačila mlade (VIDEO)

Kriminalne skupine naj bi novačile tudi prek glasbe in družbenih omrežij.
29. 7. 2026 | 13:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
SESANJE

Nova doba robotskih sesalnikov

Enkratna ponudba za tehnološki vrhunec: Dreame X60 Ultra Complete po ekskluzivni akcijski ceni.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
SESANJE

Nova doba robotskih sesalnikov

Enkratna ponudba za tehnološki vrhunec: Dreame X60 Ultra Complete po ekskluzivni akcijski ceni.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NASVET

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 08:52
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki