Po mafijski likvidaciji v Ljubljani preiskovalci s šopom ključev iskali pravo stanovanje

Ko so preiskovalci 10. februarja letos le štiri minute pred 18. uro v Domžalah aretirali 34-letnega Vilija Sušnika, ki naj bi v okviru kriminalne združbe pod vodstvom Dina Muzaferovića igral aktivno vlogo pri pripravljalnih dejanjih umora Satka Zovka, se niti zavedali niso, pred kakšno uganko se bodo kmalu znašli.

Ob prijetju so mu namreč, da se ne bi samopoškodoval, poleg pasu, kovancev in vžigalnika odvzeli šop ključev. Z njimi so se nato odpravili na naslov Mačkovci 80 v Domžalah, ker naj bi bil Sušnik uporabnik enega od stanovanj oz. lokala.

Vili Sušnik z zagovornikom Bojanom Celarjem Foto: Dejan Javornik

»En lokal so odprli s ključi, ki so jih imeli kriminalisti. Jaz in znanec sva bila ves čas navzoča, saj so naju vzeli za priče,« je razlagal»So pa krimiči ugotovili, da ključ iz tega šopa ključev, ki so jih imeli, odpira še drug lokal,« se je spominjal in nadaljeval, da sta se z znancem spet znašla na hišni preiskavi . Takrat pa, da so našli »neke dokumente, naboje, beli prašek, malo morje oblačil ...« Ter poudaril, da je bil sam postopek korektno izveden. »Kar se je našlo in vzelo kot dokaz, je policija popisala in spravila v vreče za dokazno gradivo.« Na vprašanje, kako so kriminalisti ugotovili, da eden iz šopa ključev odpira še drug lokal, je odgovoril, da je vodja preiskave vklenjenega fanta, ki je bil na prvi hišni preiskavi v lokalu (gre za Sušnika), vprašal, čigav je ta lokal.

11. 2. letos je potekala preiskava v Domžalah.

»On je rekel, da ne ve, krimič pa je poskusil, če kateri odpira ta lokal. Rekli so, da ne morejo v drugi lokal, ker potrebujejo odredbo za hišno, ki so si jo pridobili. So pa lokal odprli, niso pa vstopali vanj. Zato je bila šele popoldne tam hišna preiskava,« je na predobravnavnem naroku zoper obtoženo peterico (poleg Sušnika in Muzaferovića še Jaka Berganta, Rrolanda Cretuja in Osmana Koštića) povedala priča. Med obtoženimi je tudi Boban Stojanović, a ta se mora braniti le očitkov glede trgovanja z drogo. Stanislav K., ki je z Rokom B. kot priča sodeloval na hišni preiskavi, se je spominjal, da so preiskovalci na hodniku s ključi poskušali odpreti še katera vrata. »Da, so. Višje gor so bila še ena vrata. Tam je bila neka kamra in ničesar niso našli.«

Galama na hodniku

Po prepričanju obrambe je bilo omenjeno raziskovanje hodnika in vhodov v sosednja stanovanja nezakonito. »Prvotna odredba se je nanašala zgolj in le na točno določene prostore,« je poudaril Sušnikov zagovornik Bojan Celar. In dodal, da policisti, ki so opravljali hišno preiskavo v točno določenih prostorih, niso imeli prav nikakršne podlage, da hodijo po celotni tuji nepremičnini in opravljajo nekakšno preiskavo ter preizkušajo, ali morda eden od ključev v šopu, ki je bil last Sušnika, odpira še kakšen prostor oziroma stanovanje v stavbi.

»Policisti so ključ vtikali v različne ključavnice različnih stanovanjskih vhodov, trkali in kljukali na različna vrata, kar bi lahko potrdila tudi soseda, ki je zaradi galame na hodniku in ropota na njenih vratih prišla pogledat, kaj se dogaja,« je poudaril Celar. In še, da ni niti jasno, na kakšen način so policisti, ki so opravljali hišno preiskavo, pridobili šop ključev od njegovega klienta. »Policisti, ki so opravljali hišno preiskavo, so ključe od obdolženca pridobili na nezakonit način, brez odredbe sodišča oziroma ne da bi mu podali ustrezen pravni pouk, kar predstavlja kršitev privilegija zoper samoobtožbo,« je sklenil odvetnik. Tožilstvo sicer vseskozi zatrjuje, da je bilo vse po črki zakona.