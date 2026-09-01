Po majskem napadu z nožem v Ljubljani nadzor nad delom policije

Potem ko je 52-letnik v ljubljanski Šiški maja z ostrim predmetom poškodoval 31-letno svakinjo, je nadzor nad delom policije pokazal »odstopanja od praks in strokovne napake«, so potrdili na Policijski upravi Ljubljana. Osumljenec je imel namreč prepoved približevanja.

Po brutalnem napadu na 31-letno žensko je takratna odvetnica osumljenčevega brata Tina Šnajder opozorila, da se je napad zgodil na dvorišču, na katerem napadalec ne bi smel biti. Po incidentu, v katerem je 52-letnik z izvijačem napadel svojega brata, mu je bila namreč izrečena prepoved približevanja. To mu je 6. avgusta lani izdala policija, dva meseca pozneje pa mu je sodišče izdalo enoletno prepoved približevanja in navezovanja stikov, sledila je še prepustitev nepremičnine v izključno uporabo bratu, piše Dnevnik. Odvetnica je dodala, da je osumljenec prepovedi nenehno kršil, hodil v hišo ter se približeval bratu in mladoletnim otrokom, policija pa ni storila nič. Brat jo je večkrat klical, svoje je dokazoval tudi s posnetki nadzornih kamer in opozarjal, da je storilec nevaren in da se bo nekaj zgodilo. Oktobra je policija sodišče obvestila o kršenju prepovedi, a se ni zgodilo nič.

Avgust 2025 Policija je osumljencu izdala prepoved približevanja. Oktober 2025 Policija je sodišče obvestila o kršenju prepovedi. Maj 2026 52-letnik je z ostrim predmetom poškodoval 31-letnico.

Maja letos je 52-letnik bratovo partnerico večkrat zabodel. Ženska naj bi se pred napadalcem zatekla na ulico in se sesedla na pločnik. Tam so jo našli reševalci in ji pomagali. Po navedbah policije je bila tako hudo poškodovana, da je bilo njeno življenje nekaj časa ogroženo. Osumljenec se aretaciji ni upiral, po pridržanju so ga odpeljali pred preiskovalnega sodnika in ta je zanj odredil pripor.

Odvetnica je opozorila, da bi ga morali policisti pridržati že dan pred napadom, ko je mladoletnemu otroku prestregel pot in ga prisilil, da pokliče očeta. Po dogodku je direktor Policijske uprave Ljubljana odredil strokovni nadzor. »Preverjene so bile vse okoliščine in navedbe, pri tem pa so bili ugotovljeni določena odstopanja od praks ter strokovne napake,« so pojasnili na PU Ljubljana. Dodali so, da so uvedli notranjevarnostne postopke in vzpostavili mehanizme za odpravo napak.

»V postopku so bile res ugotovljene anomalije, ki se ne bi smele zgoditi. Če jih ne bi bilo, se ta incident ne bi zgodil,« je bila kritična tudi sedanja odvetnica osumljenčevega brata Iva Žižek. Dodala je, da proti osumljencu poteka sodna preiskava zaradi kaznivega dejanja poskusa umora, še poroča časnik.