  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAŠLI NOVE SLEDI

Po najdbi trupel na pobočju Mangarta: to so nove podrobnosti o smrti mame in sina

Umrla naj bi pred tednom, in ne pred mesecem dni, kot so sprva trdili forenziki.
Tragedija se je zgodila v Mangrtski dolini nad Belopeškimi jezeri. FOTO: Getty Images
Tragedija se je zgodila v Mangrtski dolini nad Belopeškimi jezeri. FOTO: Getty Images
Tina Horvat
 3. 7. 2026 | 05:23
3:56
A+A-
Preiskava skrivnostne smrti 49-letne državljanke Slovenije in njenega sina, katerih trupli so naključni pohodniki v ponedeljek zvečer našli v suhi hudourniški strugi nad Belopeškimi jezeri v Italiji, dobiva povsem novo smer. Potem ko je srhljiva najdba zaradi nenavadnih okoliščin sprva odpirala številna vprašanja in ugibanja, zdaj vse bolj kaže, da je šlo za tragično gorsko nesrečo. Prve informacije o najdbi trupel pod skalnimi pečmi na pobočju Mangarta so bile skope. Italijanski karabinjerji, ki so preiskovali žalostni dogodek, so sicer že takoj potrdili, da gre za slovenska državljana, ...
Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Mangarttragedijanesrečatruplopolicijapreiskava
ZADNJE NOVICE
06:52
Novice  |  Kronika  |  Doma
NAŠLI SO GA

Zvečer iskalna akcija v Termah Čatež. Iskali so otroka

Pogrešano osebo so našli krajani.
3. 7. 2026 | 06:52
06:50
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
KAVAŠKI KLAN

Sojenje za umor Satka Zovka: so policisti sledili napačnemu?!

Dokazi zoper domnevno združbo na trhlih temeljih, če tožilkama ne uspe na višjem sodišču, se lahko obrambi in obtoženim smeji.
Aleksander Brudar3. 7. 2026 | 06:50
06:25
Lifestyle  |  Astro
POPOLN ODDIH

Koncept duhovnega vrta, ki nas preplavi z občutkom miru

Ponuja prostor, kjer se lahko znova povežemo s sabo.
3. 7. 2026 | 06:25
06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Ste med njimi: pet astroloških znamenj, ki le težko najdejo srečo v dvoje

Medtem ko večina astroloških znamenj razmeroma zlahka gradi harmonične partnerske in družinske odnose, nekatera v skupnem življenju pogosto naletijo na težave.
3. 7. 2026 | 06:00
06:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
UIGRAN PAR

Lorella Flego in Mario Galunič: Popolnost ni tisto, kar si ljudje zapomnijo (Suzy)

Ko se v Portorožu prižgejo luči in zazvenijo prve note Melodij morja in sonca, se zdi, kot da se čas za trenutek ustavi. Na odru že vrsto let z enako eleganco in lahkotnostjo stojita Lorella Flego in Mario Galunič – voditeljski dvojec, ki ga občinstvo povezuje z enim najbolj prepoznavnih poletnih glasbenih večerov pri nas.
3. 7. 2026 | 06:00
05:46
Novice  |  Slovenija
VEČKRAT OPOZORJEN

Grims bo prvi evropski poslanec, o čigar izključitvi bo glasovala EPP

Vidni član SDS Branko Grims v Evropski ljudski stranki ni več zaželen.
3. 7. 2026 | 05:46

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
TV KLASIKE

Se jih spomnite? Modro poletje prihaja na GOLD TV

Ti je ostal še kakšen košček tistega poletja?
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 13:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Če vas avto omejuje, vozite napačnega

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
TV KLASIKE

Se jih spomnite? Modro poletje prihaja na GOLD TV

Ti je ostal še kakšen košček tistega poletja?
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 13:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Če vas avto omejuje, vozite napačnega

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBER NASVET

Na ta način lahko znižate dohodnino

Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
26. 6. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Tudi vas lahko preseneti visoka položnica iz tujine

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NA DOPUST

Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
1. 7. 2026 | 13:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki