Po najdbi trupel na pobočju Mangarta: to so nove podrobnosti o smrti mame in sina

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Umrla naj bi pred tednom, in ne pred mesecem dni, kot so sprva trdili forenziki.

Preiskava skrivnostne smrti 49-letne državljanke Slovenije in njenega sina, katerih trupli so naključni pohodniki v ponedeljek zvečer našli v suhi hudourniški strugi nad Belopeškimi jezeri v Italiji, dobiva povsem novo smer. Potem ko je srhljiva najdba zaradi nenavadnih okoliščin sprva odpirala številna vprašanja in ugibanja, zdaj vse bolj kaže, da je šlo za tragično gorsko nesrečo. Prve informacije o najdbi trupel pod skalnimi pečmi na pobočju Mangarta so bile skope. Italijanski karabinjerji, ki so preiskovali žalostni dogodek, so sicer že takoj potrdili, da gre za slovenska državljana, ...