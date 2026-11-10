Po napadu na koprsko policijsko postajo: »Ocenjujemo, da stopnjevanje varnostnih ukrepov ni potrebno«

V temi petkovega večera so nebo nad Koprom razparali bliski eksplozij in ognjene sledi pirotehničnih sredstev. Pred poslopjem koprske policijske postaje na Ljubljanski cesti se je odvilo nevarno dogajanje, ki je spominjalo na prizore iz urbane gverile. Posnetek, ki je bil narejen z mobilnim telefonom, razkriva trenutke pirotehničnega napada na policijo. Vpletenih je bilo več mladoletnikov, po naših neuradnih podatkih je trojica iz okolice Kopra uporabila rakete.

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Na 14-sekundnem posnetku je slišati poke petih izstrelkov. FOTO: Zajem zaslona

Poškodovano vozilo

Iz 14-sekundnega posnetka, ki ga je posnel bralec Regionala, je razvidno, kako okoli pol sedmih zvečer pirotehnični izstrelki švigajo proti poslopju koprske policijske postaje . Tišino parajo žvižgi raket in glasni poki, ki jih je že v kratkem posnetku, ki očitno ni zajel celotnega dogajanja, slišati kar petkrat. Ob eksplozijah okolico razsvetlijo siloviti bliski, nad cestiščem in območjem okoli policijske postaje pa se začne valiti dim. V soju uličnih svetilk je mogoče videti več oseb na mopedih, ki se po dvosmerni cesti, speljani mimo policijske postaje proti Semedeli in v nasprotni smeri proti središču Kopra, pripeljejo z obeh strani. Med raketiranjem po cesti, ob kateri sta pločnika in poteka tudi pešpot, vozijo avtomobili. Eden od motoristov se med obstreljevanjem s sopotnikom za nekaj trenutkov ustavi kar na cesti, nasproti Zdravstvenega doma Koper - Bonifika, v bližini parkirišča. Drugi moped s sopotnikom zapelje na parkirišče zdravstvenega doma, dva pa se nato odpeljeta kar po pločniku. Medtem ko nekateri ostajajo na cesti in drugi spreminjajo smer vožnje, se obstreljevanje policijske postaje še naprej nadaljuje.

Napad na policijsko postajo z obstreljevanjem so izvedli z mesta, kjer so v bližini zdravstvena ustanova – in to med njenim delovnim časom –, stavba koprskih poklicnih gasilcev, sedež službe kriminalistične policije in koprski plezalni center. Ob napadu je bilo v policijskem poslopju več uslužbencev ministrstva za notranje zadeve, zaposleni pa so bili po naših podatkih tudi pred policijsko postajo. In ne le, da so mladostniki obstreljevali postajo – po naših informacijah je eden od njih dogajanje celo snemal.

Mladost jih bo obvarovala pred najstrožjimi sankcijami.

»Ocenjujemo, da stopnjevanje varnostnih ukrepov zaenkrat ni potrebno,« je po napadu povedala predstavnica Policijske uprave Koper Anita Leskovec. FOTO: Moni Černe

Koprska policijska uprava je obvestila, da za tem stojijo najmanj trije mladoletniki, stari 15 in 16 let. Trojica menda še nima policijske kartoteke, kdo so bili sostorilci, pa policija še ugotavlja. »Zaenkrat je bila ugotovljena škoda na vozilu enega od zaposlenih, na objektu pa škoda ni nastala,« so sporočili koprski policisti. »Obveščeni so bili starši in skrbniki mladoletnikov ter center za socialno delo, ki so se vključili v postopek policije in mladoletnike prevzeli.« Ker so z uporabo pirotehnike ogrozili človeška življenja ter premoženje velike vrednosti, jih bodo policisti kazensko ovadili zaradi povzročitve splošne nevarnosti. Morali se bodo soočiti s pravnimi posledicami svojih dejanj, za katera motiv še ni znan. Mladost jih bo sicer obvarovala pred najstrožjimi sankcijami. Po kazenskem zakoniku se namreč tistega, ki z eksplozijo ali kakšnim drugim splošno nevarnim dejanjem oziroma sredstvom povzroči nevarnost za življenje ljudi ali premoženje velike vrednosti, kaznuje z zaporom do petih let. Če ima takšno dejanje za posledico smrt ene ali več oseb, pa z zaporom od enega do petnajstih let. Na vprašanje o morebitnem zagotavljanju dodatne varnosti nam je predstavnica koprske policijske upraveodgovorila: »Policija ima zagotovljeno varovanje svojih objektov. Glede na trenutno situacijo ocenjujemo, da stopnjevanje tovrstnih ukrepov zaenkrat ni potrebno.«