Po napadu Romov, ki so brutalno pretepli varnostnika, 49-letnik v priporu

Pisali smo o incidentu, ki se je pripetil tretjo novembrsko soboto v Beltincih, končal pa s pretepenim varnostnikom, na katerega se je spravilo več Romov iz Dolge vasi pri Lendavi. Pretepli so ga in ga hudo poškodovali, nato pa so mu sledili še na urgenco in z njim ponovno poskušali obračunati. »Kar 24 minut je trajalo vse skupaj. Vse je posneto. Več Romov je bilo žaljivih, varnostnike in tudi druge obiskovalce so provocirali. Ves čas so se aktivno upirali navodilom, naj se umirijo. Moji fantje so se na vse pretege trudili, da bil položaj umirili mirno in brez kakršne koli agresije. To jim je nekaj časa uspevalo, a se na koncu ni izšlo,« je takrat povedal direktor varnostnega podjetja BBR Security Domen Vivod.

Prav eden njegovih zaposlenih, ki je takrat skrbel za varnost v diskoteki M3 v Beltincih, je bil namreč žrtev omenjenih nasilnežev. »Prispeli so policisti, a kolikor imam informacij in sem videl na posnetku, pa moram povedati, da sem razočaran. Pričakoval bi, da bi proti kršiteljem ustrezno ukrepali, in ne da so bili moji fantje deležni očitkov, da niso ravnali po pravilih. Kot da bi se policisti bali omenjenih Romov ali se ne bi želeli izpostavljati. Policisti morajo biti v službi ljudi, tokrat se mi zdi, da niso bili,« je takrat dodal Vivod.

Tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Murska Sobota Suzana Rauš je bil takrat z informacijami skopa, saj je preiskava še potekala, je pa nekaj več podrobnosti sporočila danes. »Policisti PU Murska Sobota smo bili ponoči 23. novembra obveščeni o pretepu v enem izmed lokalov na območju Upravne enote (UE) Murska Sobota, ter v nadaljevanju o kršitvi javnega reda in miru, ko so oškodovanci iskali zdravniško pomoč v Splošni bolnišnici Murska Sobota. Lahko telesno poškodovane so bile tri osebe. V dejanju so bile udeležene uradne osebe (varnostniki) in občani,« je pojasnila. In nadaljevala: »Policisti smo intenzivno zbirali obvestila v zvezi suma storitve kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti. Ugotovljeno je bilo, da sta oba dogodka povezana in da so bile v kršitev oz. storitev kaznivih dejanj vpletene tri osebe iz območja UE Lendava. Po uspešno zbranih obvestilih in dokazih so bile izvedene hišne preiskave, opravljeni razgovori in zbrani dokazi. 49-letnemu storilcu, ki je grozil tudi z uporabo strelnega orožja, je bila odvzeta prostost in je bil s kazensko ovadbo priveden pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki je zanj odredil pripor.« Kazenska ovadba za kaznivo dejanje napada na uradno osebo je bila podana tudi zoper ostala dva storilca.