  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BAVARSKI DVOR

Po napadu v Ljubljani policija stopila pred kamere: »Voznik je še vedno v smrtni nevarnosti«

Moški, ki je zabodel ljubljanskega voznika, naj ne bi napadel prvič.
Izjava za medije FOTO: Zaslonski posnetek

Izjava za medije FOTO: Zaslonski posnetek

FOTO: Črt Piksi

FOTO: Črt Piksi

FOTO: Črt Piksi

FOTO: Črt Piksi

FOTO: Črt Piksi

FOTO: Črt Piksi

FOTO: Črt Piksi

FOTO: Črt Piksi

FOTO: Črt Piksi

FOTO: Črt Piksi

FOTO: Črt Piksi

FOTO: Črt Piksi

FOTO: Črt Piksi

FOTO: Črt Piksi

FOTO: Črt Piksi

FOTO: Črt Piksi

Izjava za medije FOTO: Zaslonski posnetek
FOTO: Črt Piksi
FOTO: Črt Piksi
FOTO: Črt Piksi
FOTO: Črt Piksi
FOTO: Črt Piksi
FOTO: Črt Piksi
FOTO: Črt Piksi
FOTO: Črt Piksi
A. G.
 14. 11. 2025 | 15:18
 14. 11. 2025 | 15:52
7:58
A+A-

Kot smo že poročali, je stari znanec policije včeraj pozno popoldne na območju centra Ljubljane na Bavarskem dvoru z ostrim predmetom hudo poškodoval voznika avtobusa in peš pobegnil s kraja dogodka. Reševalci so poškodovanega voznika odpeljali v UKC Ljubljana.

Policisti so kmalu izsledili 37-letnega osumljenca popoldanskega napada na voznika mestnega avtobusa in mu odvzeli prostost. Medtem je stanje hudo poškodovanega voznika, ki so ga odpeljali v ljubljanski klinični center, sicer stabilno, a je njegovo življenje še vedno ogroženo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana in se ob tem zahvalili občanom, ki so se odzvali pozivu policije in jim nudili koristne informacije.

FOTO: Črt Piksi
FOTO: Črt Piksi
FOTO: Črt Piksi
FOTO: Črt Piksi

Izjavo za medije je podal vodja oddelka za splošno kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana Primož Podbelšek.

»Včeraj, okoli 17.30, smo bili obveščeni o dogodku, ko je osumljenec, na območju centra Ljubljane, z ostrim predmetom huje poškodoval voznika avtobusa in po dogodku peš pobegnil. Na območje centra Ljubljane je bilo takoj napotenih več patrulj, policisti pa so v nekaj minutah na kraju med drugim že nudili pomoč poškodovanemu vozniku. Hudo poškodovani voznik ostaja na zdravljenju v UBKC Ljubljana, po zadnjih informacijah je njegovo stanje stabilno, a je njegovo življenje še vedno ogroženo.

V povezavi s kaznivim dejanjem so policisti  z intenzivnimi aktivnostmi izsledili 37-letnega osumljenca,  in mu na območju Ljubljane odvzeli prostost. Gre za slovenskega državljana, ki se pri prijetju ni upiral. Policija je v času iskanja prejela več koristnih informacij občanov tako v povezavi z iskanjem osumljenca kot ostalih okoliščinah kaznivega dejanja in jim izrekamo zahvalo. Osumljenec je v pridržanju, kriminalisti, ki so opravili ogled kraja dejanja na katerem sta bila prisotna dežurna preiskovalni sodnik in državni tožilec, pa nadaljujejo z intenzivno kriminalistično preiskavo vseh okoliščin kaznivega dejanja kot tudi motiva in drugih okoliščin dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. V preteklosti je bil že obravnavan za kazniva ravnanja, tudi z elementi nasilja. Po do sedaj znanih podatkih osumljenemu sodišče do sedaj še ni izreklo kazenske sankcije,« je pojasnil Podbelšek.

Za zagotavljanje večje varnosti

Policija vse primere obravnava z vso resnostjo in izvaja številne preventivne ter operativne aktivnosti za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja, je povedal Podbelšek. »Za policijo je vsako kaznivo dejanje nedopustno, zato se temeljito procesira konkretnega osumljenca in storilca vsakega posameznega kaznivega dejanja. Lahko povemo, da so včeraj sodelovale vse razpoložljive enote tako kriminalistične kot uniformirane policije, policijski helikopter kot tudi enota posebne policije, s katero ob koncih tedna in med vikendi zagotavljamo dodatno varnost predvsem na območju mesta Ljubljana kot tudi na drugih varnostno izpostavljenih območjih policijske uprave Ljubljana.«

Policijska uprava Ljubljana za zagotavljanje večje varnosti v mestu in širši regiji aktivno vključuje vse razpoložljive enote, med njimi lokalne policiste, policiste posebne enote, prometne policiste, konjenike, vodnike službenih psov ter specializiran eno. Ob koncu leta in med prazniki bodo v Ljubljani dodatno prisotni policisti posebne enote za hitro posredovanje, ki bodo v kritičnih obdobjih zagotovili večjo vidnost in hitrejši odziv, po potrebi pa bodo delovali tudi drugje na območju policijske uprave. Policija redno spremlja varnostne razmere, analizira stanje na terenu in temu ustrezno razporeja kadre na bolj obremenjena območja, je pojasnil.

»Policisti so dnevno prisotni na terenu in vzdržujejo stike z lokalnimi skupnostmi. Preventivne aktivnosti med drugimi vključujejo nadzore v trgovskih centrih, kjer z vidnostjo policistov zmanjšujejo odklonska ravnanja in hkrati policisti svetujejo tudi zaposlenim glede samozaščitnih ravnanj. Policija se zaveda pomena sodelovanja z lokalnim okoljem, zato aktivno sodeluje v varnostnih sosvetih občin, kjer skupaj z drugimi deležniki obravnava aktualne varnostne izzive ter načrtuje skupne ukrepe za zagotavljanje varnega bivalnega okolja. Ena izmed takšnih organizacij je tudi LPP, s katero stalno sodelujemo tako v okviru naših nasvetov za varnost kot tudi pri vsakodnevnem izmenjavanju informacij. V veliko pomoč so nam pri iskanju pogrešanih oseb kot tudi pri preiskavi drugih kaznivih ravnanj, ki so storjeni bodisi na avtobusih ali območjih postajališč oziroma njihovih trasah. Zavedati se moramo, da lahko za varnost in preprečevanje kaznivih dejanj veliko naredimo tudi sami. Če pa postanemo žrtev, je pomembno, da o tem takoj obvestimo policijo. Na področju kriminalitete je pomembno tudi takojšnje obveščanje policije že ob sumu, da bi se lahko izvršilo kaznivo dejanje. Vse pozivamo, naj ob zaznanih kaznivih ravnanjih takoj obvestijo policijo na številko 113 ali anonimno na 080 1200,« je zaključil Podbelšek.

Zaposleni pretreseni

Incident je pretresel državo, predvsem pa zaposlene na Ljubljanskem potniškem prometu in v drugih družbah, ki se ukvarjajo z avtobusnimi prevozi. Vozniki avtobusov, ki se sicer dnevno soočajo z različnimi neprijetnimi situacijami, pogosto tudi nevarnimi, so se tako odločili, da ne bodo več molčali in napisali so odprto pismo, v katerem so končno izrazili vse tisto, česar v preteklosti niso mogli ali smeli. 

Na izjavi za medije glede četrtkovega kaznivega dejanja zoper življenje in telo je predstavnik Ljubljanskega potniškega prometa Rok Vihar izrazil skrb za zaposlene in ostro obsodil brutalni napad.

»V podjetju smo globoko pretreseni, z mislimi smo z družino sodelavca. Gre pa poudarit, da takšnega napada v zadnjih tridesetih letih ne beležimo. Vozila so opremljena z videonadzornim sistemom in sprejemamo ukrepe za zaščito voznika. Rad bi se zahvalil policiji za hitro in učinkovito delo. Vozniki so od potnikov ločeni s stekleno površino od potnikov. Steklo pa je lahko tudi moteče zaradi bleščavosti. Vsi novi avtobusi bodo opremljeni s posebnimi pregradnimi stenami in voznik si bo lahko vozniški prostor zaprl ali odprl zaradi povečanja varnosti naših voznikov. Vsa vozila so povezana z našim nadzornim centrom, kontrolno pisarno, ki lahko svetuje voznikom, kaj storiti v dani situaciji. Incidenti so se tudi zmanjšali, ko smo ukinili plačevanje z gotovino. Sedaj smo opravili pogovore z zaposlenimi, da se pomirijo. S pogovorom v naslednjih dneh bomo poskušali stvari umiriti in rešiti.«

FOTO: Črt Piksi
FOTO: Črt Piksi
FOTO: Črt Piksi
FOTO: Črt Piksi

Policija vse okoliščine kaznivega dejanja še preverja, opravljen pa je bil pregled videonadzora. 

Motiv za dejanje še ni jasen 

Motiv za dejanje in druge okoliščine dogodka, do katerega je prišlo okoli 17.30 na Bavarskem dvoru v Ljubljani, še niso pojasnjeni in so predmet nadaljnje preiskave.

FOTO: Črt Piksi
FOTO: Črt Piksi
FOTO: Črt Piksi
FOTO: Črt Piksi

Pred tremi tedni hudo poškodoval moškega?

A očitno to ni bil edini incident v Ljubljani, povezan z domnevnim napadalcem. Tudi sicer naj bi v preteklosti že napadal z nožem. Kot poroča novinar Dela Novica Mihajlović, se je oglasila ena od žrtev preteklih napadov 37-letnega Ljubljančana, ki je včeraj na avtobusu zabodel voznika LPP-ja.

Pričevanje je grozljivo in po tragičnih dogodkih v Novem mestu spet odpira vprašanje, kaj so počeli policija, tožilstvo in sodstvo. Krvnik voznika LPP-ja je bil namreč stari znanec policije in narkoman, med drugim naj bi pred časom poskusil ubiti otroka, zadnji znani napad z nožem pa se je zgodil komaj prejšnji mesec. Možje postave so ga po napadu sicer prijeli, a naj bi ga še isti dan spustili na prostost.

FOTO: Črt Piksi
FOTO: Črt Piksi

Več o napadalcu na Bavarskem dvoru preberite v sobotni tiskani izdaji Slovenskih novic in na spletu.

Več iz teme

voznik avtobusanapadpolicijaLjubljanaPU LjubljanaLPPSlovenijanožnapad z nožempreiskavaBavarski dvor
ZADNJE NOVICE
16:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAJ DOMA

Skrijmo televizor s slogom

Z nekaj okvirji in brez orodja lahko v nekaj minutah spremenimo ugasnjen aparat v čudovit umetniški kos; gre za poceni, preprosto in učinkovito rešitev.
14. 11. 2025 | 16:00
15:25
Bulvar  |  Glasba in film
OBOŽUJE IZZIVE

Igralka Tanja Ribič že petdesetič mala

Dosegla okroglo ponovitev stand up muzikala.
Roman Turnšek14. 11. 2025 | 15:25
15:18
Novice  |  Kronika  |  Doma
BAVARSKI DVOR

Po napadu v Ljubljani policija stopila pred kamere: »Voznik je še vedno v smrtni nevarnosti«

Moški, ki je zabodel ljubljanskega voznika, naj ne bi napadel prvič.
14. 11. 2025 | 15:18
14:40
Razno
MODA

Modni izbor: Najlepši kosmati plašči za zimo 2025 (FOTO)

To zimo bo modno izražanje povsem enostavno. Potrebujete samo dober plašč.
14. 11. 2025 | 14:40
14:36
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu. Vendar se je spomladi 2025 začelo novo poglavje v zgodovini mesta: odprl se je petzvezdični Le Primore Hotel & Spa, ki mednarodnim obiskovalcem ponuja svežo eleganco, izvrstno gastronomijo in edinstveno velneško izkušnjo.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 14:36
14:35
Bulvar  |  Zanimivosti
RAZSTAVA SODOBNE UMETNOSTI

Pred egipčanskimi piramidami stojijo instalacije znanih umetnikov (FOTO)

Pogovor s 4500 leti zgodovine.
14. 11. 2025 | 14:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
10. 11. 2025 | 13:42
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
10. 11. 2025 | 13:42
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravje zob

Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne?

Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravi obroki

Vabljeni na kuharsko delavnico: Dan se začne z dobrim zajtrkom

Zajtrk je več kot le prvi obrok dneva – je priložnost, da damo telesu in umu energijo za uspešen začetek.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:42
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Napitki

Kako pripraviti popoln jesensko-zimski napitek, ki bo pogrel vašo dušo?

Ko hladnejši dnevi potrkajo na vrata, si vsi zaželimo nekaj več topline. Nič ne pogreje bolj kot skupni trenutki ob skodelici toplega kakava.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
ONAPLUS PODKAST

Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
12. 11. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu. Vendar se je spomladi 2025 začelo novo poglavje v zgodovini mesta: odprl se je petzvezdični Le Primore Hotel & Spa, ki mednarodnim obiskovalcem ponuja svežo eleganco, izvrstno gastronomijo in edinstveno velneško izkušnjo.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Prenova doma

Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
Vrtnarjenje

Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:35
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Tudi Slovenci smo dobili nove priložnosti za naložbe

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Praznično obdarovanje

Ne veste, kaj podariti za božično-novoletne praznike?

Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPREDNO

Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki