Po napadu v Ljubljani policija stopila pred kamere: »Voznik je še vedno v smrtni nevarnosti«

Kot smo že poročali, je stari znanec policije včeraj pozno popoldne na območju centra Ljubljane na Bavarskem dvoru z ostrim predmetom hudo poškodoval voznika avtobusa in peš pobegnil s kraja dogodka. Reševalci so poškodovanega voznika odpeljali v UKC Ljubljana.

Policisti so kmalu izsledili 37-letnega osumljenca popoldanskega napada na voznika mestnega avtobusa in mu odvzeli prostost. Medtem je stanje hudo poškodovanega voznika, ki so ga odpeljali v ljubljanski klinični center, sicer stabilno, a je njegovo življenje še vedno ogroženo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana in se ob tem zahvalili občanom, ki so se odzvali pozivu policije in jim nudili koristne informacije.

Izjavo za medije je podal vodja oddelka za splošno kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana Primož Podbelšek.

»Včeraj, okoli 17.30, smo bili obveščeni o dogodku, ko je osumljenec, na območju centra Ljubljane, z ostrim predmetom huje poškodoval voznika avtobusa in po dogodku peš pobegnil. Na območje centra Ljubljane je bilo takoj napotenih več patrulj, policisti pa so v nekaj minutah na kraju med drugim že nudili pomoč poškodovanemu vozniku. Hudo poškodovani voznik ostaja na zdravljenju v UBKC Ljubljana, po zadnjih informacijah je njegovo stanje stabilno, a je njegovo življenje še vedno ogroženo.

V povezavi s kaznivim dejanjem so policisti z intenzivnimi aktivnostmi izsledili 37-letnega osumljenca, in mu na območju Ljubljane odvzeli prostost. Gre za slovenskega državljana, ki se pri prijetju ni upiral. Policija je v času iskanja prejela več koristnih informacij občanov tako v povezavi z iskanjem osumljenca kot ostalih okoliščinah kaznivega dejanja in jim izrekamo zahvalo. Osumljenec je v pridržanju, kriminalisti, ki so opravili ogled kraja dejanja na katerem sta bila prisotna dežurna preiskovalni sodnik in državni tožilec, pa nadaljujejo z intenzivno kriminalistično preiskavo vseh okoliščin kaznivega dejanja kot tudi motiva in drugih okoliščin dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. V preteklosti je bil že obravnavan za kazniva ravnanja, tudi z elementi nasilja. Po do sedaj znanih podatkih osumljenemu sodišče do sedaj še ni izreklo kazenske sankcije,« je pojasnil Podbelšek.

Za zagotavljanje večje varnosti

Policija vse primere obravnava z vso resnostjo in izvaja številne preventivne ter operativne aktivnosti za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja, je povedal Podbelšek. »Za policijo je vsako kaznivo dejanje nedopustno, zato se temeljito procesira konkretnega osumljenca in storilca vsakega posameznega kaznivega dejanja. Lahko povemo, da so včeraj sodelovale vse razpoložljive enote tako kriminalistične kot uniformirane policije, policijski helikopter kot tudi enota posebne policije, s katero ob koncih tedna in med vikendi zagotavljamo dodatno varnost predvsem na območju mesta Ljubljana kot tudi na drugih varnostno izpostavljenih območjih policijske uprave Ljubljana.«

Policijska uprava Ljubljana za zagotavljanje večje varnosti v mestu in širši regiji aktivno vključuje vse razpoložljive enote, med njimi lokalne policiste, policiste posebne enote, prometne policiste, konjenike, vodnike službenih psov ter specializiran eno. Ob koncu leta in med prazniki bodo v Ljubljani dodatno prisotni policisti posebne enote za hitro posredovanje, ki bodo v kritičnih obdobjih zagotovili večjo vidnost in hitrejši odziv, po potrebi pa bodo delovali tudi drugje na območju policijske uprave. Policija redno spremlja varnostne razmere, analizira stanje na terenu in temu ustrezno razporeja kadre na bolj obremenjena območja, je pojasnil.

»Policisti so dnevno prisotni na terenu in vzdržujejo stike z lokalnimi skupnostmi. Preventivne aktivnosti med drugimi vključujejo nadzore v trgovskih centrih, kjer z vidnostjo policistov zmanjšujejo odklonska ravnanja in hkrati policisti svetujejo tudi zaposlenim glede samozaščitnih ravnanj. Policija se zaveda pomena sodelovanja z lokalnim okoljem, zato aktivno sodeluje v varnostnih sosvetih občin, kjer skupaj z drugimi deležniki obravnava aktualne varnostne izzive ter načrtuje skupne ukrepe za zagotavljanje varnega bivalnega okolja. Ena izmed takšnih organizacij je tudi LPP, s katero stalno sodelujemo tako v okviru naših nasvetov za varnost kot tudi pri vsakodnevnem izmenjavanju informacij. V veliko pomoč so nam pri iskanju pogrešanih oseb kot tudi pri preiskavi drugih kaznivih ravnanj, ki so storjeni bodisi na avtobusih ali območjih postajališč oziroma njihovih trasah. Zavedati se moramo, da lahko za varnost in preprečevanje kaznivih dejanj veliko naredimo tudi sami. Če pa postanemo žrtev, je pomembno, da o tem takoj obvestimo policijo. Na področju kriminalitete je pomembno tudi takojšnje obveščanje policije že ob sumu, da bi se lahko izvršilo kaznivo dejanje. Vse pozivamo, naj ob zaznanih kaznivih ravnanjih takoj obvestijo policijo na številko 113 ali anonimno na 080 1200,« je zaključil Podbelšek.

Zaposleni pretreseni

Incident je pretresel državo, predvsem pa zaposlene na Ljubljanskem potniškem prometu in v drugih družbah, ki se ukvarjajo z avtobusnimi prevozi. Vozniki avtobusov, ki se sicer dnevno soočajo z različnimi neprijetnimi situacijami, pogosto tudi nevarnimi, so se tako odločili, da ne bodo več molčali in napisali so odprto pismo, v katerem so končno izrazili vse tisto, česar v preteklosti niso mogli ali smeli.

Na izjavi za medije glede četrtkovega kaznivega dejanja zoper življenje in telo je predstavnik Ljubljanskega potniškega prometa Rok Vihar izrazil skrb za zaposlene in ostro obsodil brutalni napad.

»V podjetju smo globoko pretreseni, z mislimi smo z družino sodelavca. Gre pa poudarit, da takšnega napada v zadnjih tridesetih letih ne beležimo. Vozila so opremljena z videonadzornim sistemom in sprejemamo ukrepe za zaščito voznika. Rad bi se zahvalil policiji za hitro in učinkovito delo. Vozniki so od potnikov ločeni s stekleno površino od potnikov. Steklo pa je lahko tudi moteče zaradi bleščavosti. Vsi novi avtobusi bodo opremljeni s posebnimi pregradnimi stenami in voznik si bo lahko vozniški prostor zaprl ali odprl zaradi povečanja varnosti naših voznikov. Vsa vozila so povezana z našim nadzornim centrom, kontrolno pisarno, ki lahko svetuje voznikom, kaj storiti v dani situaciji. Incidenti so se tudi zmanjšali, ko smo ukinili plačevanje z gotovino. Sedaj smo opravili pogovore z zaposlenimi, da se pomirijo. S pogovorom v naslednjih dneh bomo poskušali stvari umiriti in rešiti.«

Policija vse okoliščine kaznivega dejanja še preverja, opravljen pa je bil pregled videonadzora.

Motiv za dejanje še ni jasen

Motiv za dejanje in druge okoliščine dogodka, do katerega je prišlo okoli 17.30 na Bavarskem dvoru v Ljubljani, še niso pojasnjeni in so predmet nadaljnje preiskave.

Pred tremi tedni hudo poškodoval moškega?

A očitno to ni bil edini incident v Ljubljani, povezan z domnevnim napadalcem. Tudi sicer naj bi v preteklosti že napadal z nožem. Kot poroča novinar Dela Novica Mihajlović, se je oglasila ena od žrtev preteklih napadov 37-letnega Ljubljančana, ki je včeraj na avtobusu zabodel voznika LPP-ja.

Pričevanje je grozljivo in po tragičnih dogodkih v Novem mestu spet odpira vprašanje, kaj so počeli policija, tožilstvo in sodstvo. Krvnik voznika LPP-ja je bil namreč stari znanec policije in narkoman, med drugim naj bi pred časom poskusil ubiti otroka, zadnji znani napad z nožem pa se je zgodil komaj prejšnji mesec. Možje postave so ga po napadu sicer prijeli, a naj bi ga še isti dan spustili na prostost.

