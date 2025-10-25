Po napadu v Novem mestu sta se oglasila Boštjan Poklukar in Damjan Petrič, to sta povedala

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Damjan Petrič sta v oddaji 24ur obsodila napad na moškega, ki ga je v jutranjih urah pred lokalom Patriot v Novem mestu napadel in močno poškodoval 20-letnik. Moški je, kot smo kasneje izvedeli, umrl. Župan Gregor Macedoni je za torek sklical izredno sejo občinskega sveta.

Kot je ob robu slovesnosti ob dnevu suverenosti v Medvodah za 24ur dejal Petrič, policija zaradi perečih romskih vprašanj že več kot leto dni intenzivno izvaja dodatne naloge na območju jugovzhodne Slovenije. Te izvajajo s povečano prisotnostjo vseh policijskih sil, tako policistov iz Novega mesta kot tudi iz ostale Slovenije. Sam ocenjuje, da je policistov dovolj, »treba pa je povedati, da je vsakršno kaznivo dejanje težko preprečiti, sploh če ni vnaprej nekih indicev, ki bi kazali nanj«, je dejal.

Poudaril je, da so vsa najhujša kazniva dejanja zoper življenje in telo v jugovzhodni Sloveniji preiskana, kar pomeni, da so storilci odkriti, večinoma pa tudi privedeni k preiskovalnemu sodniku. »Tudi v tem primeru je bil storilec takoj po intenzivni kriminalistični preiskavi odkrit, odvzeta mu je prostost, zdaj pa se preiskuje še ostale okoliščine,« je dejal. Potrdil je, da je bil 20-letni storilec, ki je napadel moškega, kot mladoletnik že obravnavan za posamezna kazniva dejanja z elementi nasilja.

Priznal, da varnostni položaj ni stabilen

Po besedah Poklukarja je zdaj na pravosodnih organih, da storilca »sprocesirajo in da gre tja, kjer mu je seveda mesto, torej v zapor«. Priznal je, da varnostni položaj v jugovzhodni Sloveniji že več kot eno leto ni stabilen in da imajo na tem področju še velike izzive.

Občane in občanke je pozval, naj prijavljajo vsa sumljiva ravnanja, v kolikor pride do napada, do kakršnega je prišlo danes, pa naj to tako sporočijo policiji.

Moški je bil pred lokalom napaden okoli 2.30, ko je prišel po sina. Ta naj bi ga poklical, ker naj bi mu grozila skupina Romov. Po prvih informacijah naj bi ga pred lokalom pretepla skupina Romov, a je policija sporočila, da je do zdaj v zvezi z dogodkom prijela zgolj enega osumljenca, starega 20 let. Šlo naj bi za povratnika. Neuradno naj bi bil edini, ki je napadel moškega, čeprav policija preiskuje tudi možnost, da je bil v napad vpleten še kdo drug.

Dogodek ostro obsodili v Mestni občini Novo mesto

Dogodek so danes ostro obsodili v Mestni občini Novo mesto, župan Gregor Macedoni je za torek ob 17. uri sklical izredno sejo občinskega sveta. Ob tem občina vabi občanke in občane, da v času seje s simboličnim zborom na Glavnem trgu izrazijo podporo prizadevanjem lokalne skupnosti za večjo varnost in jasno sporočijo državi, da so sistemske spremembe nujne.

Nasilni dogodek namreč dokazuje, da se romska problematika, na katero župani občin jugovzhodne Slovenije in Posavja opozarjajo že dalj časa, opazno poslabšuje, država pa kot edina pristojna za njeno reševanje kljub resnosti situacije ne ukrepa, so sporočili iz občine. Na izredno sejo, na kateri bodo obravnavali izključno varnostno problematiko v regiji, so vabljeni tudi predsednik vlade Robert Golob, minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, minister za delo Luka Mesec, ministrica za pravosodje Andreja Katič, generalna državna tožilka Katarina Bergant, podpredsednica vrhovnega sodišča Nina Betetto in generalni direktor policije Damjan Petrič, so sporočili.