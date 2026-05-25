Po napadu v Šiški: takšno je zdravstveno stanje 31-letnice, čigar življenje je viselo na nitki

Po brutalnem napadu v ljubljanski Šiški v začetku maja, kjer je 52-letni moški z ostrim predmetom poškodoval 31-letno žensko, smo se za pojasnila o njenem zdravstvenem stanju obrnili na odvetnico Tino Šnajder. Ta je bila v odgovoru zadržana, a je razkrila najpomembnejše, da je mlada ženska po napadu zunaj smrtne nevarnosti.»Gre za mlajšo žensko, za katero si lahko mislite, kakšne hude posledice bo pustil napad, je pa sreča, da je vsaj iz smrtne nevarnosti,« nam je sporočila odvetnica.

Spomnimo, v začetku maja je v Šiški 52-letnik z ostrim predmetom napadel 31-letnico, svojo svakinjo. Poškodovano so odpeljali na urgenco, sprva pa je bilo njeno življenje ogroženo. Osumljenca so policisti prijeli na kraju dogodka in mu odredili pridržanje.

Odvetnica, ki zastopa brata osumljenca in njeno partnerko 31-letnice Tina Šnajder, je po napadu poslala dopis medijem in vodstvu policije, v katerem očita policiji, da do tragičnega dogodka ne bi prišlo, če bi ta opravila svoje delo, saj naj se ne bi odzivala na pozive žrtve in njenega moža, da storilec krši prepoved približevanja. Po navedbah odvetnice je imel osumljeni že skoraj leto dni prepoved približevanja, dogodek pa naj ne bi bil njegov prvi incident. V dopisu je bila kritična tudi do dela policije in zapisala, da do napada po njeni oceni ne bi prišlo, »če bi policija izvajala svoje delo in ne zgolj pisala zapisnike«. Več v članku: »Nenehno kršil prepoved približevanja, opozarjali smo policijo«