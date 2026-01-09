Po napadu v srednji šoli se je oglasil Golob, povedal je, kaj bo storila država

Premier Robert Golob je v odzivu na napad v srednji šoli v Murski Soboti za STA navedel, da je takšno nasilje nesprejemljivo in ga najodločneje obsoja. »Šole morajo biti prostor varnosti, zaupanja in spoštovanja. Država bo v okviru svojih odgovornosti storila vse potrebno za zaščito varnosti v šolskem prostoru,« je napovedal. Kot je še dodal v odzivu, ki so ga za STA posredovali iz njegovega kabineta, nas današnji dogodek v Murski Soboti opominja, »da so varnost, spoštovanje in odgovornost temeljne vrednote naše skupnosti in skrb drug za drugega«. Premier je izrazil tudi globoko sočutje z žrtvijo in njenimi bližnjimi ter ji zaželel čim hitrejše okrevanje.

Dijak prvega letnika Srednje zdravstvene šole Murska Sobota je zjutraj z nožem poškodoval dijakinjo četrtega letnika. Osumljenega mladoletnika, starega 15 let, so policisti prijeli nekaj pred 10. uro v okolici šole in ga pridržali. Policisti sicer obravnavajo sum kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti in kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe. Napadena dijakinja ima namreč po dosedanjih podatkih lažje poškodbe. Okoliščine in motiv dogodka v Murski Soboti še niso znani.

V torek bo gostil delovno kosilo

Predsednik vlade in stranke Gibanje Svoboda bo v torek gostil delovno kosilo, na katerega je povabil sedmerico parlamentarnih in neparlamentarnih strank, poleg koalicijskih SD in Levice še stranke Prerod, Vesna, Mi, socialisti, Pirati Resni.ca. Vse so napovedale udeležbo, so za STA potrdili v stranki in kabinetu predsednika vlade. »Delovno kosilo je predvsem namenjeno dialogu, da se vsi skupaj usedemo, pogovorimo, da vidimo kako razmišljamo, kako se pozicioniramo in potem seveda iščemo tudi možnosti kakršnegakoli sodelovanja, spoštljive kampanje in tako dalje,« je za STA pojasnil generalni sekretar Svobode Matej Grah. Za konkretne pogovore o sodelovanju bo po njegovih besedah dovolj časa po volitvah, ko bodo znani uradni rezultati.

Povabljene stranke so izbirali na podlagi javnomnenjskih raziskav ter »približne politične usmeritve na levo sredino«. Kot je povedal, gre za stranke, ki nimajo nujno vse skupnih programskih izhodišč, ampak se predvsem želijo pogovarjati in krepiti odnos, tako pred kot po volitvah. Stranka Resni.ca je vabilo prejela zaradi odprtosti na pogovore, je dejal Grah. »Zakaj bi zapirali vrata,« je dodal.