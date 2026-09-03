Po naselju divjal s kar 113 km/h

Kočevski policisti so pri meritvah in poostrenih nadzorih v minulem in tem tednu opazili in ustavili voznika, ki je v naselju vozil s hitrostjo 114 kilometrov na uro. Vozniku so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo, zoper njega pa podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Za prekršek je predvidena globa v višini 1200 evrov in 18 kazenskih točk.

Voznik je močno prekoračil dovoljeno hitrost. FOTO: Pu Ljubljana

Tudi pri nadzoru voznikov mopedov in električnih skirojev so policisti ugotovili več kršitev, med drugim vožnjo brez veljavnega vozniškega dovoljenja, vožnjo neregistriranih oziroma neustrezno registriranih vozil, predelavo vozila, neupoštevanje znaka policista, neprilagojeno hitrost in vožnjo pod vplivom alkohola. »Zaradi ugotovljenih kršitev so bila tri vozila začasno zasežena, zoper voznike pa so bili podani obdolžilni predlogi oziroma izdani plačilni nalogi,« je sporočil tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Ljubljana Tomaž Tomaževic.

S takšnimi nadzori, v katerih sodelujejo tudi policisti prometne policije Ljubljana, bodo nadaljevali tudi v prihodnje, je še zapisal Tomaževic in dodal: »Vse udeležence v prometu opozarjamo, da naj spoštujejo prometne predpise in vozijo odgovorno, posebej v bližini šol. Starši pa se o odgovorni vožnji mopedov in e skirojev pogovorite z mladostniki, saj ima objestna in prehitra vožnja s predelanimi vozili lahko hude posledice.«