IZSILJEVANJE

Po osumljenca prišli specialci

Na območju Maribora so aretirali šesterico, ki jo sumijo izsiljevanja.
Sodelovali so tudi pripadniki najbolj elitne enote slovenske policije (simbolična fotografija). FOTO: Aleš Černivec
Sodelovali so tudi pripadniki najbolj elitne enote slovenske policije (simbolična fotografija). FOTO: Aleš Černivec
Andrej Bedek
 21. 1. 2026 | 06:13
Do časa oddaje članka v tisk je bila Anita Kovačič, uradna govorka Policijske uprave (PU) Maribor, še vedno skopa v pojasnilih o okoliščinah več hišnih preiskav, ki so včeraj potekale na območju PU. Šest ljudi je osumljenih izsiljevanja. »Zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja izsiljevanja so policisti odvzeli prostost šestim osumljencem, pri katerih trenutno izvajajo hišne preiskave in druge aktivnosti za zavarovanje dokazov o navedenem kaznivem dejanju. Pri prijetju dveh osumljencev so sodelovali tudi pripadniki specialne enote policije.« Policisti in kriminalisti torej pri realizaciji, kot pravijo fazi, ko s hišnimi preiskavami ali drugimi podobnimi metodami zaključujejo preiskavo, niso ničesar prepuščali naključju, če so pri aretaciji osumljencev sodelovali pripadniki najbolj elitne enote slovenske policije, ki so posebej izurjeni za razreševanje najtežjih in kočljivih situacij.

Ko bo uradno znanih več podrobnosti, bo jasno, kakšen modus operandi je imelo izsiljevanje, saj so bile včeraj tudi neuradne informacije povsem skope. Konec decembra je sicer odmeval primer, ko je moški, star okoli 50 let, brskal po spletu ter željan ljubezni in avanture iskal sogovornico. Na enem od družbenih omrežij je zato začel komunicirati z mladoletnim dekletom. Kmalu sta se zmenila, da se srečata v živo. Z avtom se je odpeljal na dogovorjeno mesto v štajersko prestolnico. A tam ni bilo dekleta, ampak več zakrinkanih neznancev, ki so se spravili nadenj.

Triletni izgon

Sodni epilog je medtem dobil primer, ki se je dogajal pred približno enim letom. Mariborsko sodišče je oktobra lani po sklenjenem sporazumu s tožilstvom 20-letnega državljana Kosova Vetrima Gashija, ki je izsiljeval osnovnošolca, obsodilo na dve leti zapora. Sodišče je Gashiju ob tem podaljšalo pripor in naložilo vračilo 68.000 evrov ter mu izreklo triletni izgon iz Slovenije. Sodili so mu zaradi kaznivih dejanj izsiljevanja in poskusa izsiljevanja dveh mladoletnikov. Na procesu smo izvedeli, da je Kosovec skupaj z mladoletnim sostorilcem svojo prvo žrtev zelo dobro poznal, in od nje z grožnjami januarja lani izsilil tolikšno vsoto denarja. Od osnovnošolca je v telefonskih pogovorih terjal denar, in mu grozil še prek aplikacije Snapchat. Mlajšemu storilcu je devetošolec zaradi tega vsega denar prinašal od prihrankov staršev za gradnjo hiše. To je storil šestkrat, enkrat mu je celo izročil denar v znesku 30 tisoč evrov.

Vetrim Gashi se je strinjal, da ga po koncu bivanja za rešetkami za tri leta izženejo iz Slovenije. FOTO: Andrej Bedek
Vetrim Gashi se je strinjal, da ga po koncu bivanja za rešetkami za tri leta izženejo iz Slovenije. FOTO: Andrej Bedek

