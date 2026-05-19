Po petkovi tragediji v Ljubljani župan Janković na robu solz: »Si ne predstavljam, kako je izgubiti otroka«

V Ljubljani še vedno odmeva tragična prometna nesreča, ki se je v petek zgodila v središču Ljubljane, in v kateri je življenje izgubila komaj 17-letna dijakinja, ki je cesto pravilno prečkala na prehodu za pešce in ob zeleni luči. Preiskava tragedije sicer še poteka so že večkrat povedali policisti Policijske uprave Ljubljana, enako je ponovil tudi direktor LPP Rok Vihar, ki je dejal, da zaradi tega podrobnosti nesreče ter vzrokov zanjo ne more komentirati. Je pa kljub temu želel nasloviti govorice in ugibanja, ki se pojavljajo na spletu in predvsem družabnih omrežjih.

»Voznik je delo opravljal skladno z zakonodajo glede odmorov in počitkov, ni lovil voznega reda in ni hitel, v času, ko se je zgodila tragedija, je vozil s hitrostjo 23 km/h, kar ni prehitro, saj je na tistem delu dovoljena hitrost 30 km/h. Prav tako avtobus ni bil prezaseden, kot se govori. Na njem je bilo 71 potnikov od dovoljenih 127,« je dejal Vilhar, ki je dodal, da je dogodek predvsem »velika človeška tragedija«. »V njej je življenje izgubilo mlado dekle in dogodek bo trajno zaznamoval vse vpletene,« je dodal in bližnjim pokojnega dekleta izrekel sožalje.

Voznik, ki je bil udeležen v tragični nesreči, trenutno ni v službi, je pojasnil Vihar, že takoj po dogodku so mu ponudili psihološko pomoč. Da je vse skupaj še težje, je dodal Vihar, pa je na LPP zaposlena tudi voznikova žena.

Enako je storil vodja sindikata voznikov LPP Gregor Cunder, ki je nato še spomnil, da je treba pri celotni zadevi gledati tudi na voznika, tudi on in njegova družina so namreč močno prizadeti. »Rad bi se distanciral od izjav po družabnih omrežjih, da je v LPP vse narobe, to zagotovo ne drži. Ja, delovni čas je zahteven, informacije o pritiskih na voznike pa ne držijo, prav tako vozniki niso preobremenjeni,« je zagotovil Cunder.

Ob tragični nesreči se je odzval tudi župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković, ki je bil ves čas na robu joka, še posebej, ko je pojasnil: »Po nesreči sem govoril z dekličino mamo, ji izrekel sožalje, ker si ne predstavljam, kako je izgubiti otroka. Vsem izrekam sožalje iz srca, družini, sošolkam, sošolcem na gimnaziji. Je pa dejstvo tudi, da ne bo enostavno, kako se bo voznik LPP soočil s tragedijo.« Ob tem je župan spomnil še, da je bil voznik nesrečnega avtobusa v času nesreče popolnoma trezen, kar so potrdili tudi policisti, ki so v petek prišli na prizorišče in vozniku odredili preizkus z alkotestom.