Po pokih na območju Vevč policija prijela eno osebo, sodelujejo tudi s tujimi varnostnimi organi (FOTO)

Po tem ko je bila policija v ponedeljek obveščena o slišanih pokih na območju Vevč, so v bližini prijeli eno osebo, s katero so izvedli policijski postopek, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policija nadaljuje intenzivno kriminalistično preiskavo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo intenzivno kriminalistično preiskavo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Pri preiskavi sodelujejo tudi s tujimi varnostnimi organi. O vseh ugotovitvah bodo obvestili državno tožilstvo, zaradi poteka preiskave pa pri policiji več informacij ne morejo posredovati.