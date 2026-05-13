Po popivanju David z nožem nad domače

SOJENJE SE BO NADALJEVALO

Ponovljeno sojenje Davidu Rovanu iz Logatca kar pet let mirovalo.

Maja prihodnje leto bo minilo že natanko deset let od dogodka, ki je v družino Davida Rovana iz Logatca zarezal globoke rane. Tistega dne, pisal se je 27. maj, naj bi se Rovan, kot je še danes prepričano tožilstvo, z nožem v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti spravil nad družinske člane. Po popivanju je okoli dveh popoldne prišel domov in od babice zahteval, naj mu da pivo. Ker je bil pijan, ga ni uslišala, in vnel se je spor. Pozneje jo je zagrabil in potisnil v kot, kmalu zatem pa zabodel v ramo. S kuhinjskim nožem z 18-centimetrskim rezilom je zabodel tudi mater. K sreči sta jo obe ...