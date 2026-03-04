  • Delo d.o.o.
SOJENJE SE NE MORE ZAČETI

Po popivanju Jaka ustrelil kolega, nato ga je v priporu zadela huda kap

Jaka Senekovič za domnevni uboj Matjaža Radija ne bo odgovarjal.
Iz pripora so ga odpeljali domov in naj bi bil nepokreten. FOTO: Milan Glavonjić
Iz pripora so ga odpeljali domov in naj bi bil nepokreten. FOTO: Milan Glavonjić
Boštjan Celec
 4. 3. 2026 | 05:00
5:23
Čeprav so nam z ljubljanskega tožilstva že maja lani sporočili, da je bila proti Jaki Senekoviču iz Mozlja pri Kočevju vložena obtožba zaradi uboja ter nedovoljene proizvodnje orožja ali eksploziva in prometa z njima, se primer na ljubljanskem okrožnem kazenskem sodišču ni premaknil z mrtve točke, torej se sojenje še ni začelo. To je milo rečeno nenavadno, saj je Mozeljčan očitani mu kaznivi dejanji zagrešil davnega decembra 2024, zadeva pa je priporna in zato prednostna. Odgovor sodišča na naša poizvedovanja pa razkriva, kaj se dogaja v tej kazenski zadevi: »Sojenje se zaradi zdravstvenih ...

ZADNJE NOVICE
05:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Anja se ni zavedala, ko je moža zabodla v srce

Na sojenju Anji Rupnik Berša je senat zaslišal novo izvedenko nevropsihiatrinjo.
Oste Bakal4. 3. 2026 | 05:11
05:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE SE NE MORE ZAČETI

Po popivanju Jaka ustrelil kolega, nato ga je v priporu zadela huda kap

Jaka Senekovič za domnevni uboj Matjaža Radija ne bo odgovarjal.
Boštjan Celec4. 3. 2026 | 05:00
22:48
Novice  |  Slovenija
PGD SPODNJA ŠČAVNICA

Franc Vurcer in Jože Tomažič sta skupaj gasilca že 110 let (FOTO)

Gasilci iz Spodnje Ščavnice prihodnje leto praznujejo 90-letnico.
3. 3. 2026 | 22:48
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Prošnja za olajšavo

O družinskih članih ...
Marko Kočevar3. 3. 2026 | 22:45
22:28
Novice  |  Slovenija
SREČNEŽ

Slovenija ima novega Eurojackpot milijonarja!

Žrebanje igre Eurojackpot je glavni dobitek v vrednosti 10.000.000 evrov znova namenilo Sloveniji.
3. 3. 2026 | 22:28
22:25
Razno
NA KOŽO

Kolumna Gordane Stojiljković: Nasilje ni zasebna stvar

Nasilje ni prirojena lastnost, prav tako večina moških ni nasilna, je pa nasilje naučen vzorec.
Gordana Stojiljković3. 3. 2026 | 22:25

Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL SVETLOBE

Prihaja dogodek, ki simbolično napoveduje pomlad

Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
26. 2. 2026 | 16:30
Promo
Novice  |  Slovenija
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL SVETLOBE

Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI FESTIVALI

Kaj vse se poleti obeta v Zagrebu?

Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalce z vsega sveta.
26. 2. 2026 | 20:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PRISTNA HRVAŠKA

Eden najpomembnejših dosežkov v hrvaškem turizmu v zadnjih letih

Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
27. 2. 2026 | 08:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BRDA

Kam na nepozaben izlet za konec tedna?

V objemu Alp in Jadrana, med Furlansko nižino in smaragdno Sočo, ležijo Brda – gričevnata pokrajina, ki kliče po raziskovanju ne le z očmi, ampak z vsemi čutili.
27. 2. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
URBANO ZELENJE

Prvi javni park pri sosedih vabi na nepozabno sprostitev

Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
26. 2. 2026 | 18:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAHODNI BALKAN

Pametna tovarna, kjer proizvajajo najdragocenejšo valuto današnjega časa

Zahodni Balkan ostaja eno ključnih zunanjepolitičnih in razvojnih območij Slovenije. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v regiji gradi dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na znanju, solidarnosti in skupnih evropskih vrednotah.
26. 2. 2026 | 11:30
PremiumPromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZUNANJE ZADEVE

Oddaljeni točki, ki vplivata na vsakdanje življenje ljudi po svetu

Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
26. 2. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BELA KRAJINA

Popolna destinacija za ljubitelje sproščenih mestnih sprehodov

Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
27. 2. 2026 | 18:30
