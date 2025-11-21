Po porodu na domu otrok prizadet, babico Tejčo pa so komaj našli

KONČNO NA SODIŠČU

Potem ko so jo iskali celo detektivi, je Tejča Moškrič le prišla na sodišče. Kot babica je obdolžena malomarnega opravljanja svoje zdravstvene dejavnosti.

Babica Tejča Moškrič iz Postojne, ki je pomagala pri porodu na domu ženskam, ki so se zanj odločile, je pred dnevi končno prišla na brežiško okrajno sodišče. Večkrat je sojenje odpadlo, tako zaradi njenih zdravniških opravičil kot težav z vročanjem sodnih pisanj, pri čemer si je sodišče pomagalo celo z detektivom. Sojenje bi se moralo začeti z njenim zaslišanjem in zaslišanjem oškodovanke, ki ima zaradi domnevnih napak pri porodu prizadetega otroka, a se je znova zataknilo. Sem prva doktorica babištva na Balkanu, življenje sem posvetila služenju ženskam. Odvetnik obdolžene Miha Kunič je ...