BILA JE ZAVEDENA

Po poroki noseča izvedela, da se mož prodaja. Našla kup golih fotografij in dokaze

Ko je Slovenka izbrancu prebrskala telefon, je odkrila dopisovanje z drugimi ženskami. Našla kup golih fotografij in dokaze, da je bil z njimi v zameno za denar in darila.
Z ženskami je bil v spolnih zvezah za denar. FOTOGRAFIJE: Getty Images
Z ženskami je bil v spolnih zvezah za denar. FOTOGRAFIJE: Getty Images
Jure Predanič
 30. 1. 2026 | 05:00
5:13
A+A-
Če je svojemu dragemu že nameravala brskati po telefonu, bi bilo najbrž bolje, da bi to storila, preden je odšla z njim pred oltar in – zanosila. A štiri mesece po poroki je bila skušnjava ženske iz vzhodnega dela Slovenije, ki se je poročila s tujim državljanom, prevelika in zmagala je radovednost. Sledil je šok, najbrž hujši, kot si ga je predstavljala v najbolj črnem scenariju. Njen ljubeč in prijazen mož, kot ga je kasneje opisovala na sodišču, je bil namreč žigolo. Ko je zgrožena brskala po njegovem telefonu, je namreč ugotovila, da se več kot očitno ukvarja s prostitucijo. Glede na vse ...

22:57
Novice  |  Slovenija
ODKRILI NEZNANE PREDELE

Zgodovinsko odkritje pod Gorjanci

V štirih letih so na Dolenjskem odkrili do zdaj neznane predele. Raziskovanje poteka po zaslugi dobrega sodelovanja med društvi.
Drago Perko29. 1. 2026 | 22:57
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Po zakonu ...

O možnostih zaposlitve.
Aljana Fridauer Primožič29. 1. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Dušana Malovrha: Morilci in mobilci

Gospod morilec, samo moment, da vas pofotkam. Potem me pa lahko fentate.
Dušan Malovrh29. 1. 2026 | 22:25
21:50
Novice  |  Kronika  |  Doma
SODIŠČE ŠE NI ODLOČILO

Objavili so izpovedi domnevnih prič napada v Novem mestu, v katerem je umrl Aleš Šutar

Od skupno 26 zaslišanih domnevnih prič je prvega osumljenega neposredno obremenila samo ena.
29. 1. 2026 | 21:50
21:00
Bulvar  |  Suzy
MODNI RADAR

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Urško Klakočar Zupančič, Masayah in Metko Premerl.
29. 1. 2026 | 21:00
20:40
Novice  |  Slovenija
BOHINJ

Ta gorenjski župan bo odprl denarnico! Občanom častijo prevoz na olimpijske igre v Italijo

Letošnje olimpijske igre bodo za to občino zgodovinske.
29. 1. 2026 | 20:40

Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
