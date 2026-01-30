Po poroki noseča izvedela, da se mož prodaja. Našla kup golih fotografij in dokaze

BILA JE ZAVEDENA

Ko je Slovenka izbrancu prebrskala telefon, je odkrila dopisovanje z drugimi ženskami. Našla kup golih fotografij in dokaze, da je bil z njimi v zameno za denar in darila.

Če je svojemu dragemu že nameravala brskati po telefonu, bi bilo najbrž bolje, da bi to storila, preden je odšla z njim pred oltar in – zanosila. A štiri mesece po poroki je bila skušnjava ženske iz vzhodnega dela Slovenije, ki se je poročila s tujim državljanom, prevelika in zmagala je radovednost. Sledil je šok, najbrž hujši, kot si ga je predstavljala v najbolj črnem scenariju. Njen ljubeč in prijazen mož, kot ga je kasneje opisovala na sodišču, je bil namreč žigolo. Ko je zgrožena brskala po njegovem telefonu, je namreč ugotovila, da se več kot očitno ukvarja s prostitucijo. Glede na vse ...