Po poskusu femicida v Moravčah Matic Munc kritično: »Naš sistem ne zaščiti žrtev, ne nevtralizira nasilnežev, ne kaznuje primerno ... «

Slovenijo je v sredo pretresel primer družinskega nasilja v Moravčah. Po podatkih Policijske uprave Ljubljana je 53-letni moški s strelnim orožjem hudo poškodoval 49-letno nekdanjo partnerko, nato pa se je zatekel v hišo. Žensko so s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, njeno življenje pa je ogroženo. Osumljenca so policisti pozneje našli mrtvega v hiši. Pri posredovanju policisti niso uporabili prisilnih sredstev.

Na pretresljiv dogodek se je na družbenem omrežju Facebook odzval psiholog Matic Munc, ki že vrsto let opozarja na problematiko nasilja v družini. V zapisu je poudaril, da zadnji dogodki po njegovem mnenju znova kažejo, kako neučinkovit je sistem pri zaščiti žrtev. »Vsak dan streže z novimi dokazi, da nasilje v naši družbi prevladuje, dobiva domovinsko pravico,« je zapisal in dodal, da je tudi tokrat po poročanju medijev šlo za osumljenca, ki je bil zaradi nasilja v družini že obravnavan.

»Zdaj je spet pozno, prepozno ...«

Ob tem se je vprašal, kaj takšna »obravnava« sploh pomeni v praksi. »Ko je bil nekdo 'obravnavan', je to kaj? Bil je vabljen na center za socialno delo na pogovor? Je bila podana ovadba, ki se je izgubila nekje v papirjih? Bil je opozorjen? Kaj sploh to leta 2026 v Sloveniji pomeni?« je zapisal. Po njegovem mnenju bi morali biti primeri družinskega nasilja ob utemeljenem sumu obravnavani bistveno strožje. Opozarja, da imamo Zakon o preprečevanju nasilja v družini že od leta 2007, vendar se pristop pristojnih institucij po njegovem prepričanju še vedno ni dovolj spremenil. »Še vedno, skoraj 20 let pozneje, nismo dojeli, da je nasilje v družini težko kaznivo dejanje z veliko verjetnostjo ponavljanja, možnostjo vplivanja na priče in posledicami, ki prizadenejo veliko širšo skupnost kot le neposredne žrtve,« meni Munc.

Prepričan je, da bi morali biti nasilni storilci ob utemeljenih sumih praviloma v priporu, saj se sicer prepogosto zgodi, da pristojni ukrepajo šele po najhujših posledicah. »In potem vedno iste fotografije. Policijski trakovi, intervencijska vozila, poškodovani, mrtvi, prestrašeni ... Zdaj je spet pozno, prepozno,« je zapisal ter poškodovani ženski zaželel čim hitrejše okrevanje. Policija okoliščine sredinega dogodka še naprej preiskuje. Po do zdaj znanih informacijah je bil osumljenec v preteklosti že obravnavan zaradi nasilja v družini, kar je v javnosti znova odprlo razpravo o učinkovitosti zaščite žrtev in ukrepanju pristojnih institucij.

Kam po pomoč? Če ste žrtev nasilja v družini ali sumite, da je ogrožena druga oseba, je pomembno, da ukrepate čim prej. Če je ogroženo življenje ali zdravje, nemudoma pokličite 113. Policija lahko ob intervenciji izreče tudi nujne zaščitne ukrepe, med drugim prepoved približevanja. Po pomoč se lahko obrnete tudi na pristojni Center za socialno delo, kjer nudijo podporo žrtvam in usklajujejo zaščitne ukrepe. Brezplačno, zaupno in anonimno pomoč zagotavlja tudi Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja na telefonski številki 080 11 55. Svetovanje in psihosocialno podporo žrtvam nudi tudi Društvo za nenasilno komunikacijo, v primeru potrebe pa so na voljo tudi varne hiše in krizni centri, kjer lahko žrtve skupaj z otroki dobijo začasno namestitev in celostno pomoč. Če opazite, da je nekdo žrtev nasilja, ga spodbudite k iskanju pomoči, v primeru neposredne nevarnosti pa o tem nemudoma obvestite policijo. Hitro ukrepanje lahko prepreči tragične posledice.

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