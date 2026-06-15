Po požaru na Ptuju se deset ljudi ne more vrniti domov (VIDEO)

Kot smo pisali, je na Ptuju danes okrog poldneva zagorelo na Ormoški cesti. Po poročanju Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je ogenj zajel celotno stavbo, na kraj pa so bile napotene vse gasilske enote Mestne občine Ptuj. Nad območjem se je vil gost dim, vzrok požara, ki so ga v popoldanskih urah uspeli pogasiti, pa za zdaj še ni znan, policija ga še preiskuje.

Po besedah vodje intervencije Primoža Korošaka iz Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Ptuj je zagorelo v ostrešju starejšega objekta s tremi stanovanji v pritličju. Poškodovanih na srečo ni, bo pa za deset stanovalcev, ki so živeli v treh stanovanjih, treba najti začasno zatočišče.

Stavba z okoli 500 kvadratnimi metri površine se nahaja ob nakupovalnem središču Supernova, v treh stanovanjih pa je bivalo skupno deset ljudi. »Zagorelo je v ostrešju in največ dela smo imeli z gašenjem tam. Objekt je velik, ostrešje je bilo težko dostopno in prekrito s pločevinasto kritino. Imeli smo težave priti zraven, požar pa se je hitro širil,« je za STA povedal Korošak. »Požar je zdaj pogašen, posamezna žarišča še hladimo,« je dodal. Stanovalci se v času požara niso nahajali v objektu.