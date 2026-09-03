Po pretepu v Kranju: 48-letnica osumljena poskusa umora

Pisali smo o incidentu, ki se je zadnji avgustovski dan zgodil na območju Kranja. Okrog 17. ure so bili tistega dne policisti obveščeni o sporu med dvema ženskama, prepiru je sledil pretep, med katerim je 48-letnica celo izvlekla oster predmet in z njim poškodovala štiri leta mlajšo žensko.

S Policijske uprave (PU) Kranj so sporočili, da so 48-letni osumljenki policisti odvzeli prostost in ji odredili pridržanje ter jo nato v sredo zvečer s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma izvršitve kaznivega dejanja poskusa umora privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kranju, ki je zoper njo odredil pripor.

Prav tako so policisti istega dne s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma izvršitve kaznivega dejanja nasilništva pred preiskovalnega sodnika privedli tudi 44-letno žensko in tudi zoper njo je dežurni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Kranju odredil pripor.