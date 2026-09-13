Po pretresljivem napadu v Ljubljani se je oglasila policija: Moški je visok okoli 180 cm, suhe postave, oblečen v ohlapne modre jeans hlače ...

V Zadobrovi je v petek nekaj pred 18. uro prišlo do poskusa drzne tatvine, v kateri je bil lažje poškodovan mladoletnik. Zamaskirani storilec naj bi od njega zahteval električni skiro, ko se mu je mladoletnik uprl, pa mu je zagrozil z ostrim predmetom in ga poškodoval. Storilec je nato peš pobegnil. N a dogodek je najprej opozorila Nina Golob, ki je na Facebooku objavila poziv morebitnim očividcem in ljudem, ki imajo na območju nadzorne kamere . »Neznana oseba je pred vrtcem pri OŠ Zadobrova z nožem napadla in hudo poškodovala otroka,« je zapisala.

Policija je pozneje pojasnila nekoliko drugačne okoliščine in navedla, da je bil mladoletnik lažje poškodovan. »V petek, nekaj pred 18. uro smo bili obveščeni o poskusu drzne tatvine na območju Zadobrovega. Po do sedaj znanih podatkih je do sedaj neznani zamaskirani storilec zagrozil mladoletniku in zahteval, da mu izroči električni skiro. Ker se je mladoletnik temu uprl, mu je zagrozil z ostrim predmetom in ga pri tem lažje poškodoval, nato pa peš zbežal s kraja. Opis osumljenca: moški visok okoli 180 cm, suhe postave, oblečen v ohlapne modre jeans hlače, črn pulover s kapuco, nosil je črno podkapo. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.,« so pojasnili na policiji.

Golobova je v svoji objavi opisala tudi domnevno smer njegovega bega. »Zbežal je proti cerkvi v Polju,« je zapisala in dodala, da naj bi se nekaj minut pozneje nahajal pri železniški postaji. Objavila je tudi opis osebe, za katero domnevajo, da bi lahko bila storilec. Naj bi šlo za moškega suhe postave, visokega približno 180 centimetrov. Oblečene naj bi imel zelo široke svetle kavbojke s črnim pasom, črn pulover s kapuco, črno podkapo in črne športne copate. »Če ima kdorkoli kamere na dvorišču, ki bi snemale na Zadobrovško cesto, ali pozna koga, ki bi lahko imel posnetke kamer, naj me prosim kontaktira,« je pozvala in dodala, da domnevajo, da bi lahko storilec pobegnil proti Zalogu ali Fužinam.