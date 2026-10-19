Po razkritju afere Bohinjske počitnice odstopil kot minister: raje na rojstni dan kot na sodišče

NA SODIŠČU

Tudi Peter Burger zanika krivdo glede podkupovanja.

Afera Bohinjske počitnice, ki je pred štirimi leti povzročila odstop tedanjega ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jožeta Podgorška, ki danes vodi Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, je s predobravnavnim narokom zoper Petra Burgerja na ljubljanskem okrožnem sodišču sklenila prvi del sodne zgodbe. Potem ko sta se že 9. oktobra za nedolžna izrekla Podgoršek in soobtoženi David Poštrak, zdaj enako velja še za zadnjega obtoženega Burgerja. V petek ga na sodišče ob 14.30 ni bilo, ker je ravno takrat začenjal praznovanje bratovega 50. rojstnega dne. Ker to, kot je povedala sodnica ...