Po sedmih letih našli pogrešanega, nad Malo Pišnico naleteli na človeško okostje

PO SEDMIH LETIH IN POL

Analiza je pokazala, da gre za uradno že mrtvega Arta Kovačiča iz Podkorena.

Po sedmih letih in pol je dokončno razkrita uganka skrivnostnega izginotja Arta Kovačiča iz Podkorena. Ta se je, spomnimo, pri svojih 49 letih 3. oktobra 2018 okrog enih popoldne peš odpravil iz domačega Podkorena proti planinski koči Mojčin dom na Vitrancu. Nato so se za njim izgubile vse sledi. Ker se tistega dne ni vrnil domov, je takoj stekla obsežna iskalna akcija, policisti pa so naslednji dan zaprosili vse, ki bi kaj vedeli, naj jih obvestijo. Dodali so, da je pogrešani visok okrog 185 centimetrov, nosi očala in je plešast. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v sive kavbojke in ...