Po sindikalistki direktorica še nad kulturnika, to mu očita

»Tam je prizorišče političnega plenjenja in političnopajdaškega kadrovanja, ki je doseglo najvišjo stopnjo negativne selekcije.« Ta stavek, ki ga je 4. februarja lani za lokalno spletišče Sobotainfo izrekel Franci Just, ena od osrednjih osebnosti kulturnega življenja v Mestni občini Murska Sobota in Pomurju, je zbodel direktorico Pokrajinske in študijske knjižnice (PiŠK) Murska Sobota Klaudijo Šek Škafar. Zaradi domnevnega obrekovanja, kar mu v zasebni tožbi očita Šek Škafarjeva, je pred sodnico Natalijo Goldinskij Husar moral sesti na zatožno klop soboške sodnije.

Moja vrednostna ocena je temeljila na številnih medijskih objavah,« se zagovarja kulturnik.

Just je imel v mislih razprtije v knjižnici in vmešavanje lokalne politike v vodenje zavoda ter razstavo v PiŠK o madžarskem pisatelju Petru Nádasu jeseni 2024, kjer je bilo več besedila na razstavnih plakatih zapisanega v madžarščini kot v slovenščini. Zakon o javni rabi slovenščine pa določa, da slovenščina v takšnih primerih ne sme biti manj poudarjena.

»Moja vrednostna ocena je temeljila na številnih medijskih objavah, imenovanju direktorice PiŠK v letih 2017 in 2022, javnih razpravah v mestnem svetu, javno izraženih kritikah delovanja sveta zavoda knjižnice, in mojih lastnih izkušnjah pri delu v strokovnem svetu,« je v svojo obrambo povzel Just. Februarja 2019 je prav zaradi nesprejemljive in razvojno škodljive prakse vodstva PiŠK, kot je navedel v odstopni izjavi, odstopil z mesta predsednika in člana strokovnega sveta knjižnice.

Just je sicer najvidnejši raziskovalec književnosti slovenskega panonskega prostora v Sloveniji in na sploh. Za njegov trud tako v raziskovanju, publicistiki in založništvu, pa tudi pomoč pri organizaciji srečanja mladinskih pisateljev Oko besede, mu je soboška občina denimo leta 2024 ob kulturnem prazniku podelila nagrado za življenjsko delo.

Tožbe

»Izjava namiguje na to, da se v knjižnici dogajajo nezakonite stvari, koruptivna dejanja, politično vmešavanje in tako naprej. To ne drži, zato sem prepričana, da je gospod Just v izjavah za medije šel čez dovoljeno mejo izražanja,« je medtem tožbo na sodišču obrazložila Šek Škafarjeva. Leta 2017 je zamenjala dotedanjo direktorico, 2022. pa dobila zeleno luč za še en mandat na čelu knjižnice. Njen drugi mandat so zaznamovale tožbe. PiŠK je tako lani za odvetniške storitve med drugim namenil 22.500 evrov, še dodatnih 90 tisoč pa ima v proračunu rezerviranih do konca leta 2028. Knjižnica pred njenima mandatoma prej v takem obsegu ni poslovala z odvetniki oziroma sploh ni najemala tovrstnih storitev.

Just je sicer najvidnejši raziskovalec književnosti slovenskega panonskega prostora v Sloveniji.

Šek Škafajeva je v imenu PiŠK zaradi obrekovanja in krnjenja ugleda prav tako preganjala Suzano Lukovnjak, sindikalno zaupnico Sindikata Glosa v knjižnici. Lukovnjakova je pred lanskim kulturnim praznikom podpisala odprto pismo županu Murske Sobote Damjanu Anželju o razmerah v knjižnici, vsebino pisma pa so povzeli tudi mediji. V njem so bili izpostavljeni očitki o vplivu vodstva na kakovost dela, pomanjkanju sodobne opreme, slabih delovnih razmerah in domnevni negativni selekciji pri zaposlovanju.

Erozija odnosov

V tožbi je razsojala prav Goldinskij Husarjeva in Lukovnjakovo oprostila očitkov. Sodnica je v izreku ugotovila, da gre za hudo erozijo odnosov v knjižnici, sindikat pa je tisti, ki zastopa in deluje v imenu zaščite interesov delavcev. V sodbi je še navedla, da meje, ki jo dopušča zakon, Lukovnjakova s pisanjem ni prestopila in da ugled knjižnice, če je že bil, okrnjen, je bil okrnjen že zdavnaj prej, kot je luč sveta ugledalo pismo sindikata. Šek Škafarjeva ni odgovorila na naše vprašanje, ali se bo morda pritožila na prvostopenjsko razsodbo. Po naših podatkih se je.