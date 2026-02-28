Po Sloveniji unovčili več ponarejenih bankovcev

Policisti Policijske postaje Maribor II so v petek okrog 6.30 v eni od bank na območju mestne občine Maribor obravnavali sum storitve kaznivega ponarejanja denarja. Domnevno ponarejeni bankovci so bili pred tem vnovčeni v različnih krajih po Sloveniji in sicer eden za 500 evrov na območju mestne občine Ljubljana, eden za 500 evrov na območju mestne občine Velenje, trije za 200 evrov na območju mestne občine Novo mesto, eden za 20 evrov na območju mestne občine Ptuj in eden za 20 evrov na območju občine Hajdina, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor. Policisti bodo po zbranih obvestilih podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo, so dodali na omenjeni policijski upravi.