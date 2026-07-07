Po slovenski avtocesti divjal skoraj 200 kilometrov na uro: kazen ga je drago stala

Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so na avtocesti med Novim mestom in Dobruško vasjo izvajali nadzor prometa. Pri kontroli voznika osebnega avtomobila Range Rover Velar s švicarskimi registrskimi oznakami so z videonadzornim sistemom ProVida 2000 izmerili povprečno hitrost 194 kilometrov na uro.

Na odseku, kjer je dovoljena hitrost 130 kilometrov na uro, je voznik tako hitrost prekoračil za 64 kilometrov na uro.

Policisti pa med nadzorom niso ugotovili le prehitre vožnje. Voznik ni vozil po skrajnem desnem prometnem pasu, ni upošteval varnostne razdalje, pri menjavi smeri vožnje ni uporabljal smernikov, vozil pa je tudi brez veljavne vinjete.

Zaradi vseh ugotovljenih kršitev cestnoprometnih predpisov so mu policisti izdali globo v skupni višini 1.290 evrov.