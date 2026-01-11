  • Delo d.o.o.
TRAGEDIJA V OKOLICI ŠKOFJE LOKE

Ogorčenje po smrti 29-letnika pri pluženju snega: Sedaj naj se tisti, ki se vztrajno pritožujejo, da niso ceste splužene, malo zamislijo

Oglasilo se je tudi komunalno podjetje, to so zapisali pokojnemu v slovo.
FOTO: Xphotoz Getty Images
FOTO: Xphotoz Getty Images
S. N.
 11. 1. 2026 | 10:05
 11. 1. 2026 | 10:15
3:36
A+A-

Komunala Kamnik se je na Facebooku poslovila od nesrečnega 29-letnega voznika traktorja, ki je umrl pri pluženju snega, in zapisala: »Nocoj je ena cesta v Škofji Loki ostala nedokončana. En klic manj bo ostal brez odgovora. En delavec se ni vrnil domov.« V objavi so poudarili tudi, da je med sneženjem in zvonjenjem telefonov »nekdo na cesti nosil odgovornost za varnost drugih. Sam. V temi. V nevarnosti, ki je večina nikoli ne vidi.« Dodali so, da »ta izguba boli globlje, kot se da zapisati« ter izrekli: »Iskreno sožalje njegovi družini, prijateljem in njegovim sodelavcem. Iskreno sožalje.«

Pod objavo se je zvrstilo mnogo odzivov, v katerih so številni opozorili, naj se ob kritiziranju pluženja za trenutek ustavimo. Primož je naprimer zapisal: »Res je, koliko klicev, da nekaj ni bilo narejeno, koliko klical, odgovorni boste, če se komu zgodi. Kaj pa odgovornost nočnih delavcev, ki delajo za vas? A oni pa niso v nevarnosti, a oni pa morajo delati po 16 ur neprekinjeno, ker sneg pač pada cel dan? Ja to je dokaz sebičnosti naroda in to signal, da se zavemo. Moje sožalje in hvala vsem, ki delate za druge, ko jim je samoumevno, da boste in da sprejmite kritiko.« Podobnega mnenja je Ivanka: »Včasih smo avtomobile pustili ob glavnih cestah in pešačili do vrha in se noben ni pritoževal,da ni spluženo.Danes mora vse biti,kod iz škatlice. Žalostno.Iskreno sožalje vsem žalujočim.« Oglasili so se tudi drugi, med njimi Borut, ki je ponovil: »Sedaj se pa naj tisti, ki se tak vztrajno pritožujejo, da niso ceste splužene,malo zamislijo! Komunalni in cestni delavci se maximalno trudijo, da bi vse opravili! Kaj mislite kako se počutijo, ko vidijo in slišijo kritike! Veliko neprespanih noči in le en sam trenutek je dovolj, da se nekaj zgodi! Iskreno sožalje vsem njegovim, vam kritiki pa malo v razmislek!«

Umrl na kraju nesreče

Spomnimo, na lokalni cesti na škofjeloškem območju se je ponoči zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 29-letni traktorist. Ta je plužil in posipaval lokalne ceste, pri vožnji po klancu navzdol pa zapeljal z vozišča in zdrsel po brežini. Traktor se je večkrat prevrnil, voznik je med prevračanjem padel iz traktorja in umrl na kraju nesreče.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, se je nesreča zgodila v soboto, 10. januarja 2026, nekaj pred 3. uro ponoči. Voznik traktorja je na širšem območju Škofje Loke plužil in posipaval lokalne ceste. Pri vožnji po klancu navzdol je v ostrem levem ovinku zapeljal z vozišča in zdrsel po strmi travnati brežini, pri čemer se je traktor večkrat prevrnil. Voznik je med prevračanjem padel iz traktorja in je zaradi hudih telesnih poškodb umrl na kraju prometne nesreče. Na kraju so pomoč nudili tudi gasilci PGD Škofja Loka. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o okoliščinah prometne nesreče, o vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili kranjski policisti.

 

