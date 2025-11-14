  • Delo d.o.o.
ODKRILI VEČ NEPRAVILNOSTI

Po smrti Aleša Šutarja odstopil direktor PU Novo mesto Igor Juršič

Generalna policijska uprava je predstavila izsledke strokovnega nadzora, ki so ga odredili po tragediji v Novem mestu.
Policisti PU Novo mesto so se znašli pod drobnogledom GPU. Foto: Tanja Jakše Gazvoda
Policisti PU Novo mesto so se znašli pod drobnogledom GPU. Foto: Tanja Jakše Gazvoda
B. K. P., M. J., STA
 14. 11. 2025 | 13:57
 14. 11. 2025 | 16:10
4:19
Po tragični smrti Aleša Šutarja konec oktobra v središču Novega mesta je Generalna policijska uprava (GPU) sprožila strokovni nadzor nad delo Policijske uprave (PU) Novo mesto. Danes, skoraj tri tedne po napadu, so z GPU sporočili, da je nadzor razkril precej nepravilnosti pri delovanju policistov na območju PU Novo mesto. 

Danijel Lorbek, vodja strokovnega nadzora, je ob tem dejal, da se PU Novo mesto »sooča s specifičnimi varnostni izzivi«, delujejo namreč tudi na »varnostno precej obremenjenih območjih«, kar pa ni razlog ali izgovor za napake, ki so jih med nadzorom ugotovili preiskovalci.

Posledično je direktor PU Novo mesto Igor Juršič predlagal, da delo nadaljuje na drugem delovnem mestu in podal svoj odstop, ki so ga njegovi nadrejeni tudi sprejeli.

Intervenirali trikrat v tisti noči

Nadzorniki so podrobneje preverili postopanje policistov pred gostinskim lokalom, kjer se je zgodila tragedija, ter ugotovili, da so policisti v tej noči intervenirali trikrat, še dodatno pa so izvedli nadzor v notranjosti lokala in nadzor nad delom varnostnikov. Prvič so bili obveščeni o dekletu, za katero je obstajal sum, da je pod vplivom prepovedanih substanc, in ugotovili, da je mladoletnica zaužila večjo količino alkoholnih pijač, ki jih je prinesla s seboj. Kršitev niso ugotovili, je pojasnil Lorbek.

Ob 23.45 sta patrulji policijske postaje Novo mesto opravili nadzor prireditve, za katero je bilo izdano dovoljenje v lokalu, ter opravili razgovor z organizatorjem in varnostniki, vendar pri tem kršitev niso ugotovili. Nadzor je medtem pokazal, da policisti niso preverili, ali imajo varnostniki ustrezne licence za izvajanje nalog v lokalu. Naknadno so ugotovili, da dva od varnostnikov nimata ustrezne licence za varovanje javnih prireditev v lokalih.

Po Lorbekovih besedah so drugič intervenirali zaradi pretepa pred lokalom ob 0.42. Storilca so prijeli ter ugotovili, da sta dva oškodovanca dobila lažje poškodbe. Nadzorniki so ugotovili, da sta policista začela zbiranje obvestil v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe, vendar nobeden od oškodovanih ni želel podati predloga za pregon. Policist se je zato odločil, da bo zadevo obravnaval kot prekršek.

A ta način izvedbe ukrepa v primeru polnoletnega oškodovanca po ugotovitvah nadzora ni bil pravilen, saj policisti ne bi smeli začeti prekrškovnega postopka, preden poteče rok, ki je omogočen za podajo predloga za pregon. V primeru mladoletnega oškodovanca pa so dodatno ugotovili, da policisti niso upoštevali določb kazenskega zakonika glede pregona storilcev kaznivih dejanj, izvršenih na škodo mladoletnikov, ki določa, da se v teh primerih kaznivo dejanja preganja po uradni dolžnosti, je povzel Lorbek.

Tretja intervencija ob 2.33

Tretja intervencija policistov pa je bila ob 2.33. Policisti so zavarovali kraj dejanja ter začeli zbiranje obvestil, v preiskavo primera so se vključili kriminalisti ter evidentirali kaznivo dejanje posebno hude telesne poškodbe. Medtem so bile aktivnosti policistov usmerjene v iskanje storilca, ki so ga prijeli še istega dne in ga privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku.

Pri tem so v nadzoru ugotovili, da niso dosledno spoštovali usmeritev, ki se nanašajo na obveznost snemanja policijskih postopkov v primeru intervencij, saj nobeden od teh postopkov s strani policistov ni bil posnet. »Prav tako se policisti dosledno ne opremljajo s prisilnimi sredstvi v kolektivni zadolžitvi, kamor sodi tudi električni paralizator, tudi zaradi premajhnega števila usposobljenih policistov,« je dejal Lorbek.

Na področju organizacijskih zadev so ugotovili, da dosledno ne upoštevajo določb pravil policije, ki se nanašajo na napotitev policistov na delo, vrnitev policistov z dela, nadzora nad delom policistov, nudenje strokovne pomoči policistov ter izvajanje poostrenih nadzorov.

»Nadzorniki so ob zaključku nadzora ugotovili, da Policijska uprava Novo mesto svoje naloge v celoti ne izvaja skladno s predpisi, v celoti ne izvaja strokovno, vendar dokaj učinkovito, saj rezultati dela v večini dosegajo postavljene cilje,« je sklenil Lorbek.

policijaNovo mestogeneralna policijska upravaPU Novo mestonadzorodstop
