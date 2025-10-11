  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TRAGIČNA ZGODBA

Po smrti brata zmagovalca šova Sanjska ženska so se oglasili iz policije

Policisti so 8. decembra lani posredovali v Ljubljani. Zoper 37-letnika, ki se je prijetju uprl, so uporabili prisilna sredstva. Moški je med postopkom izgubil zavest, tri dni pozneje pa je umrl v bolnišnici.
Nina Osenar in Adel Đutović FOTO: Šipić Roman
Nina Osenar in Adel Đutović FOTO: Šipić Roman
STA, M.J.
 11. 10. 2025 | 16:09
 11. 10. 2025 | 16:15
3:45
A+A-

Pred zaključkom postopkov v zvezi z nepravilnostmi pri lanski policijski obravnavi, po kateri je umrl 37-letnik, ne bi smelo prihajati do »preuranjenih obsodb in zaključkov«, so danes pozvali v Sindikatu policistov Slovenije. Preiskava dogodka bi se morala po njihovem mnenju zaključiti na sodišču ob upoštevanju vseh znanih dejstev.

Kot so v sindikatu zapisali v sporočilu za javnost, si nihče ne želi, da bi se kdorkoli v Sloveniji počutil ogroženega zaradi ravnanja policistov in drugih organov ali njihovih postopkov. »Poudarjamo, da so naše policistke in policisti profesionalni pri delu, ki ga opravljajo zakonito in strokovno. Obstajajo in dogajajo se napake, ki so glede na število postopkov zelo redke, pa še te se v večini primerov rešujejo skozi pritožbene postopke,« so navedli.

image_alt
Šokanten preobrat po smrti brata znanega Slovenca: policisti naj bi ga davili sredi ulice?! (FOTO)

Poudarili so, da v celoti zaupajo specializiranemu državnemu tožilstvu in sodiščem. »V sindikatu nimamo pravice soditi nikomur, prav tako pa ne želimo, da bi si to pravico jemal kdorkoli drug - ne na strani oblasti ne na strani državljanov,« so zapisali.

Do zaključka postopkov in odločitve sodišča ne morejo in ne bodo komentirali, kaj je bilo v konkretnem policijskem postopku strokovno in zakonito, so pojasnili. Tako oni kot širša javnost ne poznajo vseh dejstev in ugotovitev, potrebnih za sprejemanje sodb, so poudarili. »O tem naj presodi sodišče na podlagi ugotovljenih dejstev in strokovnih mnenj izvedencev sodne medicine, saj bodo samo oni imeli vse argumente in ugotovitve za sprejem odločitve, kdo v postopku je bil, če je bil, odgovoren za nastalo posledico,« so zapisali.

»Želimo si, da do odločitve in zaključka zadeve na sodišču ali morebiti že prej v predkazenskem postopku ne bi prihajalo do preuranjenih obsodb in zaključkov, ki ne prinašajo nobenega olajšanja ne svojcem pokojnika ne policistom. Tako kot nihče nima pravice obsojati ravnanja osebe v postopku, nima nihče pravice obsojati policista ali policistov, ki so in so morali intervenirati,« so poudarili.

image_alt
Padel v komo in umrl! Brata zmagovalca šova Sanjska ženska policisti vklenili in davili

Ne dvomijo, da bo država storila vse potrebno

Ne dvomijo, da bo država po končanem sodnem postopku prek pristojnih organov storila vse potrebno za izdajo morebitnih dodatnih usmeritev in navodil za zakonito in strokovno delo zaposlenih. Sodišče pa naj pred tem ugotovi, ali je za nastale posledice v konkretnem primeru odgovoren kdo od policistov in na kakšen način, so pozvali.

Svojcem umrlega 37-letnika so ob tem izrekli sožalje.

Policisti so namreč 8. decembra lani posredovali v Ljubljani. Zoper 37-letnika, ki se je prijetju uprl, so uporabili prisilna sredstva. Moški je med postopkom izgubil zavest, tri dni pozneje pa je umrl v bolnišnici.

Direktorat ministrstva za notranje zadeve je v presoji zakonitosti in strokovnosti policijskega postopka ugotovil nepravilnosti. Ugotovil je, da so policisti zoper 37-letnika nesorazmerno in nestrokovno uporabili strokovni prijem davljenja, poleg tega pa so opustili takojšnje nudenje prve pomoči ter nezakonito, nestrokovno in nesorazmerno uporabili telesno silo zoper vklenjenega.

Po dogodku je med drugim stekel notranjevarnostni postopek, ki še poteka, prav tako je bila ustanovljena komisija, ki je preučila uporabo prisilnih sredstev. Poteka tudi postopek pred specializiranim državnim tožilstvom zaradi suma storitve kaznivega dejanja.

Več iz teme

policijapolicistismrtAdel ĐutovićArmin Đutović
ZADNJE NOVICE
18:02
Bulvar  |  Tuji trači
PO HUDI DIAGNOZI

Priljubljena Kate Middleton naj bi imela samo slabih 41 kilogramov

Princesa se v zadnjem času spet pojavlja v javnosti. Na slikah je videti dobro razpoložena, kar je zagotovo dober znak.
11. 10. 2025 | 18:02
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
NOGOMET

Tekma s Slovenijo v Prištini rekordno hitro razprodana

V kvalifikacijah za SP 2026 Slovenija igra na Kosovu in v Stožicah. Po točki s prvih dveh tekem tokrat štejeta zmagi.
11. 10. 2025 | 18:00
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
LOVKE

Melinda Rebrek: Nepopolnost je seksi

V svetu, kjer se reflektorji pogosto prižgejo hitreje, kot se rodi prava ideja, Melinda Rebrek vztraja pri tem, da mora za vsakim dogodkom stati zgodba.
11. 10. 2025 | 17:00
16:52
Šport  |  Tekme
NA SPOMENIKU

Pogačar ni resen: poglejte, kako se je poigral s konkurenco in zmagal (VIDEO)

Tadej Pogačar je bil najboljši na Dirki po Lombardiji.
11. 10. 2025 | 16:52
16:40
Bulvar  |  Suzy
BIL JE NJEGOV IDOL

Denis Avdić žaluje: Zbogom, Halid! (Suzy)

»Na njegovem koncertu nisi čakal, da zapoje tisto tvojo, saj so bile vse tvoje,« je dejal užaloščeni voditelj.
11. 10. 2025 | 16:40
16:10
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNOST

Karmično breme prednikov: ali ga nosite tudi vi?

Naša družina je lahko naše največje breme in učitelj hkrati. Karmične povezave so lahko krive, da se ne razumemo s starši.
11. 10. 2025 | 16:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: mali Kitajec za odlično ceno

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA

Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: mali Kitajec za odlično ceno

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA

Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Slovenska podjetja beležijo neverjetne uspehe

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 08:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Počutite se deset let mlajši! 5 načinov, kako vam lahko termalni oddih spremeni telo in um

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z novim mejnikom

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

To je nova realnost financiranja v Evropi

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 12:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: gradbeno lepilo, ki preživi vse

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki