Po smrti, ki je dvignila na noge tisoče Slovencev: to je Samire, domnevni Šutarjev krvnik, ki gre danes pred sodnika

Okrožno sodišče v Novem mestu je za v petek razpisalo predobravnavni narok za Samireja Šiljića, obtoženega povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt Aleša Šutarja. Zadevo bo vodil okrožni sodnik Peter Žnidaršič, je razvidno iz objavljenega razporeda obravnav omenjenega sodišča.

To je Samire Šiljič, ki je Aleša Šutarja usodno udaril v glavo Dobrih šest mesecev od tragične smrti 48-letnega Novomeščana Aleša Šutarja je njegov krvnik Samaire Šiljić iz romskega naselja Mihovica pri Šentjerneju stopil pred roko pravice. Zadnje mesece je bil v priporu v Ljubljani, zdaj so ga pravosodni policisti pripeljali na novomeško okrožno sodišče. Obtožnica mu očita kaznivo dejanje posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt, za kar mu po kazenskem zakoniku grozi zapor od treh do 15 let. Obtožnica Šiljiću, ki bo čez dva meseca dopolnil 22 let, očita, da je 25 oktobra lani, ura je bila okoli pol tretje zjutraj, v Novem mestu pred klubom Lokal Patriot na Rozmanovi ulici Aleša Šutarja s pestjo močno udaril v desni del spodnje čeljusti. Zaradi udarca je Šutar utrpel zlom desne veje spodnje čeljustnice in poškodbo mehkih tkiv v tem predelu. Po udarcu je izgubil zavest, padel in z zadnjim desnim delom glave močno udaril ob tlakovana tla. Pri padcu je utrpel hude poškodbe glave in vratu, med drugim zlom prvega vratnega vretenca. Manj kot uro po poškodbi je prišlo do zastoja srca, zato so ga morali dvakrat oživljati, najprej na kraju samem, potem še v bolnišnici. Kljub zdravniški pomoči so njegove življenjske funkcije odpovedale, prišlo je do odpovedi dihanja in delovanja srca, zaradi česar je Aleš Šutar istega dne ob 21.05 umrl.

Policija je v zvezi s smrtjo 48-letnega Šutarja sprva prijela Šiljićevega bratranca, a ga je sodišče po zaslišanju več prič, ki so izpovedale, da naj bi Šutarja v resnici napadel Šiljić, decembra lani izpustilo iz pripora. Kmalu zatem je sodišče na predlog tožilstva odredilo pripor za Šiljića.

Obtožnica je že pravnomočna

Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu je obtožnico zoper njega vložilo sredi marca. Ker se njegov zagovornik Dušan Medved nanjo ni pritožil, je postala kmalu pravnomočna. Šiljiću, ki na sojenje čaka v priporu, tožilstvo očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt, za kar je po kazenskem zakoniku predvidena kazen od treh do 15 let zapora.

Šutarja naj bi Šiljić napadel 25. oktobra lani, ko je pred klub Lokalpatriot, kjer se je ravno zaključevala zabava, prišel iskat sina. Po izpovedi prič naj bi ga udaril, zaradi česar naj bi Šutar padel in z glavo udaril ob tla.